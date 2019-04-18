Указание Банка России, предусматривающее раскрытие негосударственными пенсионными фондами структуры инвестпортфелей, может вступить в силу в июне 2019 года. При этом раскрытие конкретных бумаг отложено до 1 июля 2021 года, сообщил журналистам зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

«Документ в очень высокой стадии готовности. Если с Минюстом все получится более или менее нормально, в июне может вступить в силу», — сказал он.

Последний опубликованный ЦБ проект указания предполагает, что фонды должны будут раскрывать портфели с 1 января 2020 года, с отсрочкой вступления в силу.

«Предполагается, что весь документ вступит в силу в том числе в части раскрытия инвестпортфелей с момента [опубликования], через десять дней, обычно никакого отложения. И только по аспекту, связанному не с раскрытием портфеля по видам инструментов, а по конкретным инструментам, по конкретным ISIN (международный идентификационный код ценной бумаги. — Прим. ред.), по конкретным бумагам, это отложено до июля 2021 года, чтобы фонды смогли к этому подготовиться, чтобы смогли создать свои внутренние программы, понять, как они будут работать с инвесторами, с запросами и так далее. И это новация. А все, что мы обсуждали ранее, будет вступать в силу сразу», — уточнил Чистюхин.