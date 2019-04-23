Средневзвешенная доходность инвестирования пенсионных накоплений частных управляющих компаний (УК) за I квартал 2019 года составила 11,3% годовых. Эти данные раскрыл в понедельник Пенсионный фонд России (ПФР), сообщает «Коммерсант» .

Таким образом, результаты частных УК сопоставимы с доходностью, которую показал «ВЭБ.РФ» при управлении портфелем госбумаг (11,7% годовых). Доходность расширенного портфеля «ВЭБ.РФ» составила 7,7% годовых.

Частные управляющие компании, так же как и «ВЭБ.РФ», лишь управляют средствами пенсионных накоплений граждан, страховщиком по которым является ПФР. Для передачи средств граждане самостоятельно выбирают управляющую компанию или портфель госбумаг ВЭБа, тогда как средства «молчунов» находятся в расширенном портфеле «ВЭБ.РФ». На конец I квартала 20 частных УК управляли 35,9 млрд рублей пенсионных накоплений, а под управлением ГУК в расширенном портфеле находилось 1,7 трлн рублей и в портфеле госбумаг — еще 29,1 млрд рублей.

Только две частные управляющие компании проиграли в I квартале 2019 года государственной УК «ВЭБ.РФ» по расширенному портфелю. Худший результат (7,2% годовых) показала компания «Солид Менеджмент», чуть больше заработала Национальная управляющая компания (7,3% годовых). Остальные управляющие превзошли результат «ВЭБ.РФ» по расширенному портфелю, составивший 7,7%.

По мнению экспертов, более успешные управляющие компании добились лучших результатов в I квартале 2019 года за счет увеличения в портфелях рискованных инструментов. В конце прошлого года и в I квартале 2019-го, по словам заместителя гендиректора «Альфа-Капитала» Николая Антипова, в ожидании восстановления на рынке портфельные управляющие «удлинили долг за счет качественных эмитентов первого и второго эшелона». По словам старшего портфельного менеджера УК «Уралсиб» Дмитрия Осипы, в портфель компании вошли как длинные выпуски ОФЗ и корпоративные облигации с высоким кредитным качеством, так и акции российских крупнейших компаний, доля которых составила до 10%.