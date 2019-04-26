Необходимо снизить минимальную сумму по программе льготного кредитования малых и средних предприятий (МСП), которая, по сути, является минимальным «порогом входа» в программу, заявил член Центрального штаба ОНФ, президент ассоциации «Опора России» Александр Калинин. По его словам, эта мера необходима и для самозанятых.

Калинин напомнил, что у них оборот колеблется, как правило, до 200 тыс. рублей в месяц, максимум за год он составит 2 млн 400 тыс. Планка минимального кредита в 3 млн здесь — нереальная, пояснил он. Продолжая тему самозанятых, президент «Опоры России» отметил, что пока их зарегистрировано около 70 тыс. в четырех пилотных регионах: в Москве, Московской области, Татарстане и Калужской области. Необходимо расширить эту меру по всей стране, указал он.

Кроме того, нужно радикально менять параметры программы льготного кредитования, подчеркнул Калинин. Так, например, сейчас для банков действует требование, чтобы они давали 50% оборотных кредитов и 50% инвестиционных. В результате банки выдают часть кредитов и ждут, когда появятся инвестиционные заявки. А людям нужны деньги именно на оборотные кредиты, учитывая инфляцию, рост цен, непростую ситуацию в экономике. Однако их сдерживают, говорят, когда инвестиционных кредитов насобираете, тогда продолжим разговор. «Это искусственное ограничение исполнения национального проекта», — подчеркнул Калинин.

На сегодня в программу вошли и получили аккредитацию 70 банков из 29 регионов России. Число таких банков необходимо увеличить до 200, чтобы в программе участвовала хотя бы половина из ныне действующих банков. «Если банк не под угрозой отзыва лицензии, пусть участвует. Он же сам свои деньги выдает, сам рискует и только потом получает компенсацию», — подчеркнул Калинин.

Президент «Опоры России» выразил надежду, что увеличение максимальной ставки субсидий банкам до 3,5% увеличит число банков, желающих участвовать в программе.