Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, устанавливающий нижний предел суммы неудовлетворения требований кредиторов, при котором Банк России обязан отозвать у банка лицензию. Поправки ко второму чтению документа регламентируют порядок передачи в казну РФ акций Связь-Банка.

Документ был разработан Минфином и внесен в Госдуму правительством РФ.

Действующей редакцией закона «О банках и банковской деятельности» установлено, что в случае неудовлетворения требований кредиторов по денежным обязательствам и неисполнения обязанности по уплате обязательных платежей Банк России обязан отозвать у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций. При этом размер таких требований в совокупности должен составлять не менее 1000-кратного минимального размера оплаты труда (МРОТ). В то же время уже принят и действует закон, согласно которому применение МРОТ для целей, не связанных с трудовыми отношениями, не допускается, — МРОТ не должен применяться для исчисления налогов, сборов, штрафов и других платежей.

Принятым законом определяется размер требований кредиторов и обязанности по уплате обязательных платежей, при неудовлетворении которых Банк России обязан отозвать у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций, без привязки к МРОТ. Устанавливается, что такие требования в совокупности должны составлять не менее 100 тыс. рублей.

Принятыми ко второму чтению поправками правительство РФ наделено правом принять в 2019 году в казну РФ передаваемые безвозмездно государственной корпорацией развития ВЭБ.РФ принадлежащие ей акции Связь-Банка, а также определять своим решением количество, вид, номинальную стоимость, а также стоимость соответствующих акций при их безвозмездной передаче в казну РФ.



Кабинет министров также наделен правом внести соответствующие акции Связь-Банка в уставный капитал Промсвязьбанка в порядке оплаты приобретаемых в собственность РФ акций Промсвязьбанка. В случае внесения в уставный капитал Промсвязьбанка более чем 95% общего количества обыкновенных акций и привилегированных акций Связь-Банка, предоставляющих право голоса, Промсвязьбанк обязан выкупить у остальных акционеров — владельцев акций Связь-Банка, а также у владельцев эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции, указанные ценные бумаги. Устанавливаются особенности выкупа таких ценных бумаг.

На приобретение РФ и Промсвязьбанка этих акций не распространяются отдельные требования федеральных законов «О банках и банковской деятельности», «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», «Об акционерных обществах», а также положения федеральных законов, регламентирующие соблюдение порядка раскрытия информации в форме сообщений о существенных фактах.