Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности банку «Кольцо Урала» рейтинг на уровне «ruBB+». Прогноз по рейтингу изменен со «стабильного» на «позитивный».



«Рейтинг банка обусловлен невысокой оценкой рыночных позиций, адекватной оценкой достаточности капитала и ликвидной позиции, приемлемой оценкой качества активов, а также приемлемым уровнем корпоративного управления. Ключевым фактором, положительно влияющим на рейтинговую оценку, является высокая вероятность оказания финансовой поддержки со стороны собственника в силу значимости банка для ОАО «Уральская горно-металлургическая компания»», — поясняется в релизе.

«Позитивный» прогноз по рейтингу отражает ожидания агентства по дальнейшему росту диверсификации доходов банка при сохранении тенденции к повышению эффективности бизнеса, что в условиях неухудшения прочих финансовых показателей способно привести к повышению рейтинга.

Агентство напоминает, что банк «Кольцо Урала» является средним по размеру активов региональным банком, входящим в состав группы «Уральская горно-металлургическая компания». Банк предоставляет основной набор банковских услуг для юридических и физических лиц, а также является расчетным центром группы «УГМК».

Невысокая оценка рыночных позиций обусловлена незначительными конкурентными позициями банка на федеральном уровне в сочетании с ростом диверсификации бизнеса. Сеть офисов преимущественно сконцентрирована в местах расположения основных предприятий группы УГМК. Агентство отмечает низкую долю рыночного кредитования в составе розничного сегмента бизнеса. Давление на оценку конкурентных позиций оказывает высокая доля вложений в ликвидные краткосрочные инструменты, которые, однако, имеют приемлемую доходность.

Уровень достаточности капитала банка и буфер абсорбции убытков оцениваются как адекватные бизнес-профилю банка. Поддерживать сильную устойчивость капитала к обесценению активов банку позволяет улучшение показателей рентабельности бизнеса.

Качество активов оценивается как приемлемое. Адекватная ликвидная позиция обусловлена наличием значительного запаса балансовой ликвидности на фоне высокой зависимости ресурсной базы от средств крупнейших кредиторов и ключевых источников фондирования. Агентство положительно оценивает наличие доступа к значительным источникам дополнительной ликвидности, как собственным, так и внутригрупповым.

Качество корпоративного управления и бизнес-процедур соответствует уровню банков сопоставимой специализации и масштабов деятельности, отмечают аналитики.