ОТП Банк сравнил активность использования Apple и Google Pay у держателей банковских карт. Выяснилось, что пользователи мобильных платежей более охотно расстаются с деньгами.

В среднем клиент банка совершает около 11 покупок по карте в месяц, в то время как для пользователей Apple и Google Pay этот показатель почти в три раза выше — 31 покупка в месяц.

Возможность оплачивать покупки и услуги с помощью мобильных устройств на операционной системе Android появилась у клиентов ОТП Банка в июле 2018 года, а для владельцев iPhone — в ноябре 2018-го. Но уже с января 2019 года их доли сровнялись. Множество клиентов банка оценили легкость, удобство и безопасность этого способа оплаты.

Статистика показывает, что клиенты, которые начали пользоваться данным способом оплаты, в дальнейшем большую часть трансакций совершают через телефон без использования пластиковой карты. За полгода — с сентября 2018 года по май 2019-го, эта цифра выросла с 58% до 65%.