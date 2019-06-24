Арбитражный суд Москвы отклонил заявление бывшего председателя правления банка «Москва» Игоря Сиротинина о признании незаконным приказа ЦБ об отзыве у организации лицензии, сообщили РАПСИ в суде.

Регулятор 14 ноября 2018 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у этой кредитной организации.

Такое решение было принято в связи с неисполнением организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России.

Также, по информации регулятора, во II квартале 2018 года объем осуществлявшихся банком «Москва» сомнительных транзитных операций многократно возрос, из них порядка половины объема составляли операции, связанные с теневой продажей розничными торговыми предприятиями наличной выручки третьим лицам.

Столичный арбитраж 27 февраля по заявлению ЦБ вынес решение о принудительной ликвидации банка «Москва».