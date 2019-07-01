Арбитражный суд Москвы рассмотрит 3 сентября заявление кредитора микрофинансовой организации (МФО) «Домашние деньги» Алексея Козлова о привлечении руководителя организации Евгения Бернштама, генерального директора Юрия Гладштейна и члена совета директоров Андрея Кузнецова к субсидиарной ответственности по обязательствам должника, сообщили РАПСИ в суде.

Размер взыскиваемых денежных средств в заявлении не указан.

Суд в июне удовлетворил заявление временного управляющего организации Ильи Габитова, назначенного 26 февраля, об освобождении его от исполнения обязанностей. Новым управляющим должника утвержден Михаил Чернышев из «Альянса управляющих».

Бернштаму ​предъявлены требования на 332 млн рублей Банки подали требования к Евгению Бернштаму на 3,7 млрд рублей.

Ранее управляющий подал иск о привлечении Бернштама к субсидиарной ответственности по обязательствам должника.

Столичный арбитраж 26 февраля ввел в отношении «Домашних денег» процедуру наблюдения.

Также суд 1 февраля по заявлению Русского Трастового Банка ввел процедуру реструктуризации долгов в отношении Бернштама. Финансовым управляющим должника была назначена Анна Витрик.

Три банка подали заявления о включении долга перед ними в размере более 3,7 млрд рублей в реестр требований кредиторов Евгения Бернштама. Интеркоммерц Банк заявил требование в размере 3,09 млрд рублей, МАСТ-Банк — 399,1 млн, Объединенный Кредитный Банк — 265,3 млн.