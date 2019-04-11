Индивидуальный предприниматель Марина Малышева подала два заявления о включении долга перед ней в размере около 332 млн рублей в реестр требований кредиторов бывшего председателя совета директоров микрофинансовой организации «Домашние деньги» Евгения Бернштама, говорится в материалах Арбитражного суда Москвы.

Ранее три банка подали требования к Бернштаму в размере более 3,7 млрд рублей. Интеркоммерц Банк заявил требование в размере 3,09 млрд рублей, МАСТ-Банк — 399,1 млн рублей и Объединенный Кредитный Банк — 265,3 млн рублей.

Столичный арбитраж 1 февраля по заявлению Русского Трастового Банка ввел процедуру реструктуризации долгов в отношении Бернштама. Финансовым управляющим должника назначена Анна Витрик.

Начата процедура реструктуризации долгов Евгения Бернштама Суд постановил включить в реестр требований кредиторов должника требования Русского Трастового Банка в лице АСВ в размере 13,199 млн рублей основного долга и около 6,748 млн рублей пени.

Также в производстве суда находятся на рассмотрении заявления ЦБ РФ и Интеркоммерц Банка о банкротстве МФО «Домашние деньги».

В июне 2018 года МФО «Домашние деньги» по инициативе консультанта из аудиторско-консалтинговой фирмы КПМГ предложила держателям облигаций план реструктуризации выплат по облигациям. Он основывался на прогнозе по сборам от портфеля выданных займов и обязательстве КПМГ по поиску стратегического инвестора в проект.

«Вместе с тем план реструктуризации облигаций никоим образом не учитывал интересов кредиторов другого типа — как юридических, так и физических лиц, — заключивших с компанией договоры займа. Эти кредиторы посчитали инициативы КПМГ, нарушающими их права, и действия в интересах лишь одной группы кредиторов», — говорится в сообщении МФО.

Для предотвращения возможных судебных действий со стороны этой группы кредиторов компанией был проведен целый ряд переговоров, МФО намерена вернуть все заимствования с учетом интересов каждой группы кредиторов, сообщила тогда организация.