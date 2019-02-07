Арбитражный суд Москвы признал обоснованным заявление Русского Трастового Банка в лице Агентства по страхованию вкладов о признании Евгения Бернштама несостоятельным (банкротом) и ввел в отношении гражданина-должника процедуру реструктуризации долгов, утвердив его финансовым управляющим члена СРО «Дело» Анну Витрик. Соответствующее судебное определение от 1 февраля размещено в карточке банкротного дела в картотеке арбитражных дел.

Судебное заседание по рассмотрению дела по существу назначено на 9 июля 2019 года.

Кроме того, суд постановил включить в реестр требований кредиторов (в третью очередь удовлетворения) требования Русского Трастового Банка в размере 13,199 млн рублей основного долга и около 6,748 млн рублей пени.

СМИ узнали причину иска АСВ о банкротстве собственника «Домашних денег» До этого Русский Трастовый Банк подавал иск к МФО «Финотдел» по поводу возврата ранее предоставленной ей кредитной линии на 10 млн рублей, по которой поручителем был Бернштам.

Заявление банка в лице его собственного конкурсного управляющего — АСВ — о банкротстве Бернштама столичный арбитраж принял к производству в сентябре 2018 года. Из материалов дела следует, что 23 марта 2016 года между Русским Трастовым Банком и АО «Финотдел» (заемщик) был заключен договор об открытии кредитной линии на сумму 10 млн рублей. Поручителем выступил Бернштам. Гагаринский районный суд Москвы 25 сентября 2017 года удовлетворил исковые требования РТБ о взыскании солидарно с «Финотдела» и Бернштама задолженности по кредитному договору (9,4 млн рублей основного долга, 479,5 тыс. рублей пени на просроченный основной долг, 74,8 тыс. рублей пени на просроченные проценты и 63,7 тыс. рублей госпошлины) и обратил взыскание на заложенное имущество залоговой стоимостью 12,508 млн рублей. Апелляционным определением Московского городского суда от 2 августа 2018-го решение было оставлено в силе. Общий размер задолженности заемщика перед банком по кредитному договору по состоянию на 14 августа 2018 года составляет около 19,947 млн рублей, из которых 9,4 млн приходится на основной долг, а остальное — на просроченные выплаты, пени и госпошлину.

Представитель кредитора в ходе судебного заседания заявил, что с момента вынесения решения о взыскании долга погашение задолженности не производилось.



Евгений Бернштам возглавлял совет директоров рухнувшей микрофинансовой компании «Домашние деньги», которая в конце августа была исключена Центробанком из реестра МФО. Чуть раньше в том же месяце АСВ от имени Интеркоммерц Банка подало иск о банкротстве «Домашних денег». В карточке соответствующего дела на сайте Арбитражного суда Москвы указано, что следующее заседание по нему назначено на 12 февраля 2019 года. В середине января этого года газета «Ведомости» написала, что кредиторы Adela Financial Retail Group (контролирует через две кипрские компании 77,3% «Домашних денег») добились ее банкротства.