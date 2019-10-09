В России появился способ определять официальную стоимость криптовалют, сообщают «Известия» . Российская ассоциация криптовалют и блокчейна (РАКИБ) и Комиссия по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России (МО АЮР) создали систему кросс-курсов, которая рассчитывает средневзвешенную стоимость биткоина, в паре с которым торгуется большинство криптовалют, что помогает не только платить налоги, но и оценивать ущерб в судебном производстве.

Так, в течение суток с интервалом в 30 секунд производится автоматический опрос котировок криптовалютных фондовых площадок. Данные с наихудшим и наилучшим результатом отсекаются. В конце дня вычисляется среднее значение и фиксируется как средневзвешенный курс. Затем высчитывается его отношение к доллару и рублю. Таким же образом высчитываются котировки других цифровых валют, которые торгуются в паре с биткоином.

В России предложено ввести налог с криптовалют В России вопрос правовой природы цифровых активов все еще вызывает споры.

По мнению экспертов, единый индикатор для биткоина будет востребован. Особый спрос возникнет, когда криптовалюта начнет использоваться в коммерческих и институциональных расчетах. Бизнесу заплатить налоги за операции с криптоактивами практически невозможно, отмечают эксперты. В Налоговом кодексе не прописаны нормы по уплате налогов от подобных операций. Все еще нет официальной точки зрения регуляторов на то, чем они являются: средством расчета, активом или чем-то еще.

«Законопроект о цифровых финансовых активах пока не принят, а его актуальная версия не позволяет легализовать криптовалюты. Если Банк России примет иную точку зрения относительно легализации, пусть даже и с жестким регулированием, то инструмент РАКИБ сможет применяться», — сказал «Известиям» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.