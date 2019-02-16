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Финансовые новости
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- 13:19 Эксперт дал прогноз по падению цены на нефть Urals при росте добычи в США РИА Новости 2725
- 10:11 Мировые цены на нефть завершили торги пятницы ростом Banki.ru 1220
- 20:58 Цена на нефть Brent превысила 66 долларов за баррель впервые с ноября Banki.ru 1472
- 19:15 Рубль завершил основную валютную сессию укреплением к доллару на 2 копейки, к евро — на 26 Banki.ru 1594
- 18:50 Российские индексы завершили торги в плюсе Banki.ru 1241
- 16:11 РФПИ: соглашение с AmCham будет способствовать росту инвестиций между РФ и США ТАСС 1037
- 15:25 ЦБ: нерезиденты в январе увеличили свою долю на рынке ОФЗ Banki.ru 1315
- 14:10 Официальный курс доллара вырос на 16 копеек, евро — на 20 Banki.ru 1668
- 12:31 Минфин назвал среднюю цену на нефть Urals за последний месяц Banki.ru 1222
- 10:20 Курс рубля слабо меняется к доллару и евро Banki.ru 1785 2
- 10:03 Фондовые торги в РФ открылись ростом Banki.ru 1085
- 09:49 Акции «Русала» на бирже Гонконга упали на 6,4% после сообщений о кадровых перестановках ТАСС 936
- 09:16 Эксперты усомнились в укреплении рубля в 2019 году РБК 5033 1
- 08:25 Мировые цены на нефть завершили торги четверга ростом Banki.ru 762
- 08:00 Курс доллара и евро на 15 февраля Banki.ru 1384
- 19:15 Рубль завершил основную валютную сессию ослаблением к доллару на 61 копейку, к евро — на 75 Banki.ru 1021
- 18:50 Российские индексы завершили торги в минусе Banki.ru 823
- 15:25 Биржевой курс доллара превысил 67 рублей впервые за месяц Banki.ru 1693
- 13:10 Официальный курс доллара вырос на 86 копеек, евро — на 66 Banki.ru 1515
- 11:57 МКБ разместит еврооблигации на 500 млн евро на пять лет Banki.ru 1973 1
- 11:45 Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск вырос до 66,54 рубля Banki.ru 1696
- 10:17 Рубль пытается сопротивляться угрозе новых санкций в отношении России Banki.ru 2060 1
- 10:03 Фондовые торги в РФ открылись снижением Banki.ru 1072
- 09:04 Стоимость барреля Brent поднялась выше 64 долларов впервые с ноября 2018 года Banki.ru 728
- 08:20 Мировые цены на нефть завершили торги среды ростом Banki.ru 582
- 08:00 Курс доллара и евро на 14 февраля Banki.ru 1388
- 22:43 Минфин РФ считает успешным первый опыт размещения ОФЗ без лимита предложения Прайм 2106
- 21:04 «Альфа-Форекс» начинает обслуживать российских клиентов Banki.ru 2009 1
- 19:15 Рубль завершил основную валютную сессию укреплением к доллару на 9 копеек, к евро — на 40 Banki.ru 1534
- 18:50 Российские индексы завершили торги в минусе Banki.ru 1413
- 18:39 Минфин на втором аукционе разместил ОФЗ-ПД на 3,9 млрд рублей Banki.ru 1550
- 16:12 Минфин разместил ОФЗ-ПД на 38,1 млрд рублей при спросе в 54 млрд рублей Banki.ru 1864
- 14:32 МЭА: ОПЕК в январе выполнила новую сделку по сокращению добычи на 86% Прайм 827
- 14:32 «Финам»: акции «Роснефти» могут еще подрасти Banki.ru 1112
- 12:41 Официальный курс доллара снизился на 4 копейки, евро — вырос на 24 Banki.ru 1226
- 11:37 Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск опустился до 65,68 рубля Banki.ru 643
- 10:22 Курс рубля растет, несмотря на угрозу новых санкций в отношении России Banki.ru 1909
- 10:18 Фондовые торги в РФ открылись разнонаправленно Banki.ru 564
- 08:11 Мировые цены на нефть завершили торги вторника ростом Banki.ru 791
- 08:00 Курс доллара и евро на 13 февраля Banki.ru 906
- 20:32 EIA повысило прогноз средней цены нефти Brent на 2019 год Прайм 2931
- 19:15 Рубль завершил основную валютную сессию укреплением к доллару на 22 копейки, к евро — на 6 копеек Banki.ru 1385
- 18:50 Российские индексы завершили торги в плюсе Banki.ru 959
- 16:46 Минфин 13 февраля предложит инвесторам ОФЗ без установленного лимита предложения Banki.ru 1749
- 16:41 Центробанк констатировал значительное улучшение ситуации на финрынке РФ в январе Banki.ru 1522 1
- 15:37 Центробанк объяснил ослабление рубля в конце 2018 года Banki.ru 3222
- 15:33 «Финам»: инвестиции в Микки-Мауса могут принести доходность 18,5% Banki.ru 1835
- 13:11 Биржевой курс евро опустился ниже 74 рублей Banki.ru 3493 19
- 12:53 Доля нерезидентов в ОФЗ может снизиться еще больше Banki.ru 1492 2
- 12:52 Официальный курс доллара вырос на 6 копеек, евро — снизился на 18 Banki.ru 843
- 11:33 Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск вырос до 65,71 рубля Banki.ru 907
- 10:18 Рубль укрепляется к доллару и дешевеет к евро Banki.ru 1099
- 10:04 Фондовые торги в РФ открылись в плюсе Banki.ru 698
- 08:28 Мировые цены на нефть завершили торги понедельника снижением Banki.ru 584
- 08:00 Курс доллара и евро на 12 февраля Banki.ru 1061