Архив
Новости проектов Банки.ру
- 21:33 Гран-при на церемонии «Банк года» получил Почта Банк Banki.ru 24685 17
- 21:27 Братья Хотимские получили премию «Банк года» в номинации «Банкир года» Banki.ru 12115 3
- 21:26 Премию «Банк года» в номинации «Лучшая страховая компания» получил «СОГАЗ» Banki.ru 6914
- 21:23 «Тинькофф» собрал награды в четырех номинациях «Банка года» Banki.ru 9431 26
- 21:22 Микрофинансовой компанией года по версии Банки.ру стал «МигКредит» Banki.ru 4049 4
- 21:04 Премия «Банк года» за «Ипотечный кредит года» вручена Альфа-Банку Banki.ru 3308
- 21:02 Сбербанк получил премию «Банк года» в двух номинациях Banki.ru 3606 2
- 21:00 Вкладом года по версии Банки.ру признан депозит «Доходный» Россельхозбанка Banki.ru 42052 3
- 20:52 Награду Банки.ру в номинации «Специальное предложение года» получил банк «Зенит» Banki.ru 2061
- 20:45 Банк «Восточный» получил премию «Банк года» в номинации «Онлайн-заявка на кредит» Banki.ru 3100
- 20:39 Финансовая группа «БКС» получила награду Банки.ру в номинации «PR-кампания года» Banki.ru 2275
- 20:33 Объявлены победители «Народного рейтинга» Банки.ру за 2018 год Banki.ru 3511 2
- 20:28 ЦБ получил премию «Банк года» в номинации «Пресс-служба года» Banki.ru 1846 2
- 12:30 МТС Банк запустил горячую линию на портале Банки.ру Banki.ru 1461 1
- 09:00 «Тинькофф Мобайл» стал лидером «Народного рейтинга» сотовых операторов Banki.ru 5510 14
- 09:00 СК «Зетта Страхование» в третий раз стала лидером «Народного рейтинга» страховых компаний Banki.ru 1851 3
- 16:00 Банки.ру запустил мобильную версию раздела «Ипотека» Banki.ru 4338
- 09:00 Тинькофф Банк стал победителем «Народного рейтинга — 2018» Banki.ru 12282 51
- 09:00 Россельхозбанк открыл горячую линию на портале Банки.ру Banki.ru 5744 2
- 10:30 Локо-Банк улучшил условия спецпредложения по дебетовой карте «Максимальный доход — Банки.ру» Banki.ru 5946
- 09:00 Банк «ДОМ.РФ» предлагает посетителям Банки.ру оформить вклад на спецусловиях Banki.ru 5382
- 14:24 Фора-Банк предлагает посетителям Банки.ру «платиновую» карту Visa на спецусловиях Banki.ru 3101
- 09:00 Конкурс ГК «Финам» и Банки.ру поможет бесплатно научиться торговать на бирже Banki.ru 2445
- 13:10 Ситибанк снизил ставку рефинансирования кредитов для посетителей Банки.ру Banki.ru 2561
- 09:00 Кредит Европа Банк повысил ставки по специальным вкладам для посетителей Банки.ру Banki.ru 11985
- 09:15 OFFICEPARTY: банк «Уралсиб» в гостях у Банки.ру! Banki.ru 4628 2
- 09:00 Банки.ру проведет церемонию «Банк года» 8 февраля Banki.ru 4009 2
- 12:28 Определен победитель октябрьского конкурса «Отзыв месяца» в «Народном рейтинге» на Банки.ру Banki.ru 3425 2
- 09:00 Кредит Европа Банк улучшил условия спецвкладов для посетителей Банки.ру Banki.ru 8166
- 12:30 Банк «Зенит» повысил ставки по специальному вкладу для посетителей Банки.ру Banki.ru 4522
- 16:15 Обновлена главная страница Банки.ру Banki.ru 3743 20
- 08:30 «АльфаСтрахование» предлагает пользователям Банки.ру ипотечное страхование со скидкой до 30% Banki.ru 1969
- 09:00 Банки.ру запустил сервис подбора полисов страхования путешественников Banki.ru 1584
- 09:00 Банки.ру запускает призовую акцию «КредитЛото» Banki.ru 2344 9
- 18:00 Банки.ру лидирует среди банковских сайтов в поисковых системах Banki.ru 1313 4
- 11:00 В приложении Samsung Pay стали доступны предложения от Банки.ру Banki.ru 2422 1
- 18:00 Лидер «Народного рейтинга» банков — в ваших руках Banki.ru 6639 33
- 16:03 Швецов: «Банки.ру» в рамках проекта «Маркетплейс» является интерфейсом, удобным для клиентов Banki.ru 2966 1
- 12:30 «Возрождение» запускает горячую линию на портале Банки.ру Banki.ru 1545
- 11:29 Тинькофф Банк запускает горячие линии по дебетовым и кредитным картам на портале Банки.ру Banki.ru 7345
- 12:17 Кредит Европа Банк повысил ставки по спецвкладам для посетителей портала Банки.ру Banki.ru 5594
- 09:00 Банки.ру улучшил сервис подбора ипотеки Banki.ru 2780
- 12:50 Семинар по машинному обучению и управлению лояльностью клиентов состоится в Минске 23 октября Banki.ru 646
- 12:20 Банки.ру: рейтинг российских ипотечных банков по итогам первого полугодия 2018 года Banki.ru 1851
- 12:30 Ситибанк предлагает посетителям Банки.ру рефинансировать кредиты на эксклюзивных условиях Banki.ru 3139
- 14:30 Банк «Зенит» повысил ставки по специальному вкладу для посетителей Банки.ру Banki.ru 6316
- 12:10 OFFICEPARTY с Хоум Кредит Банком Banki.ru 9660 18
- 09:00 Определен победитель августовского конкурса «Отзыв месяца» в «Служебном рейтинге» на Банки.ру Banki.ru 4320
- 14:00 Совкомбанк предлагает посетителям Банки.ру специальный вклад «Максимальный + 0,25%» Banki.ru 7486
- 09:00 Банки.ру 25 сентября проведет круглый стол на тему «Карты рассрочки: альтернатива или новый рынок?» Banki.ru 3853 2
- 15:23 Росбанк и Банки.ру запустили специальное предложение по вкладу для новых клиентов Banki.ru 9442
- 17:29 Практическая конференция «Клиентский сервис — 2018» пройдет в Минске 21 сентября Banki.ru 1022
- 09:00 Банк «Зенит» предлагает посетителям Банки.ру специальный вклад «Восторг» для постоянных клиентов Banki.ru 2432