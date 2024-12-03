Оформление каско на Банки.ру: новые возможности

Обновился сервис расчета каско на Банки.ру — процесс оформления полиса стал проще.

Теперь заполнение анкеты занимает около одной минуты. Для получения предложений достаточно указать основные данные о водителе и автомобиле. А если ранее такая информация уже вводилась в анкеты на Банки.ру, то система предзаполнит данные водителя. Эта функция недоступна на других финансовых маркетплейсах и позволяет значительно сократить время на заполнение формы.

Цены на полисы отображаются с учетом скидок. Предложения рассчитываются с оптимальными условиями для пользователей.

Также до 5 декабря при оформлении полиса каско можно получить сертификат на покупки в Ozon до 4 тысяч рублей и 3 тысячи рублей на ремонт автомобиля в FIT SERVICE.

«Обновления касаются не только скорости заполнения анкет, но и общей доступности сервиса. Автоматическое заполнение данных экономит время, а доступные цены и дополнительные бонусы делают полисы более выгодными. Это еще один шаг к тому, чтобы сделать сервис одним из самых удобных на рынке», — поясняет директор вертикали страхования Банки.ру Елена Перфильева.