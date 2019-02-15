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Новости бизнеса
Деловые новости и обзор последних событий бизнеса в России
- 12:50 Азиатско-Тихоокеанский Банк присоединился к национальному проекту льготного кредитования МСП Банкир.Ру 840
- 11:45 Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск вырос до 66,7 рубля Banki.ru 827
- 11:39 Альфа-Банк выдал группе «Черкизово» первый транш в рамках кредитного лимита на 15,4 млрд рублей Банкир.Ру 643
- 22:58 ВТБ выкупит у Галицкого пенсионный фонд «Магнита» Ведомости 4383 9
- 16:32 Платформа Сбербанка SberB2B будет интегрирована с «Порталом поставщиков» Банкир.Ру 900
- 15:09 ВТБ может принять решение о продаже акций Tele2 «Ростелекому» в течение месяца ТАСС 1416
- 14:21 ВТБ приобретает 100% Новороссийского зернового терминала Банкир.Ру 880
- 13:27 Медведев: бизнес подал заявки на участие в нацпроектах на 76 трлн рублей Прайм 1834 2
- 12:44 «Росконгресс» и «Мираторг» помогут АСВ реализовать активы на 4,5 трлн рублей Banki.ru 1625
- 12:20 ВШЭ стала претендентом на здания Минэкономразвития в центре Москвы РБК 1025
- 10:44 Сбербанк запустил чат-бот для корпоративно-инвестиционного бизнеса Банкир.Ру 1939
- 09:07 «ВЭБ.РФ» и Mail.Ru Group создали совместное предприятие Коммерсант 1089
- 15:53 Бизнесмен Лебедев создаст авиакомпанию с совладельцем Внуково, ВЭБом и ОАК РБК 2414
- 11:58 «ВКонтакте» подаст в суд на сервис поиска людей по фотографиям РИА Новости 1560 1
- 11:09 Главой коллекторского агентства «Долговой консультант» назначен Денис Аксенов Banki.ru 744
- 10:23 Сбербанк готовится к запуску интернет-решения для самозанятых Банкир.Ру 1526 1
- 09:18 Банк «Точка» запустил чат для предпринимателей с налоговой Банкир.Ру 884
- 08:42 Moody's повысило рейтинг 12 российских компаний РБК 1473 1
- 19:58 МТС увеличили долю в МТС Банке до 95% Banki.ru 1859
- 12:34 Клиенты «Открытия» смогут обменивать валюты по льготному курсу Banki.ru 2974 3
- 12:04 РФПИ с партнерами могут выкупить портфель складов Сбербанка Ведомости 1069
- 10:37 Московский Кредитный Банк запустил «Автоматический овернайт» для юрлиц Банкир.Ру 1083
- 09:49 В правительстве назвали варианты вывода компании «ЮТэйр» из кризиса РБК 1074
- 09:42 ВУЗ-Банк предлагает бизнесу пользоваться эквайрингом три месяца без комиссии Банкир.Ру 562
- 08:57 Банки не будут забирать залоги и взыскивать долги с компании «ЮТэйр» Ведомости 3113
- 08:49 Малый бизнес оценил перспективы роста как худшие за последние пять лет РБК 1738 4
- 22:12 «Сафмар» оспорит реструктуризацию облигаций «Открытие Холдинга» РБК 2547
- 16:08 «РЕСО-Гарантия» приобрела российский страховой бизнес группы ERGO в сегменте non-life Banki.ru 2074
- 09:13 Количество посылок из иностранных онлайн-магазинов возросло на 25% РБК 1264
- 20:17 СМИ: НПФ «Открытие» может возглавить топ-менеджер «ВТБ Страхования» Ведомости 5298 1
- 19:28 Министр экономики ФРГ выступил в защиту «Северного потока — 2» DWelle 2702 2
- 15:55 ЦБ согласовал объединение негосударственных пенсионных фондов «Сафмар» и «Доверие» Banki.ru 2881
- 12:41 РНКБ открыл личный кабинет для юридических лиц Банкир.Ру 1247
- 09:03 Москоммерцбанк предложил торговым предприятиям обслуживание эквайринга Банкир.Ру 890
- 21:27 «Эксперт РА»: объем нового бизнеса на рынке лизинга достиг в 2018 году 1,3 трлн рублей Banki.ru 1959
- 21:10 «МегаФон» вступил в ассоциацию «ФинТех» Banki.ru 1625 2
- 16:40 Замглавы Почты России Инесса Галактионова получила работу в МТС Banki.ru 2822 7
- 12:21 Российская мобильная операционная система переименована из Sailfish в «Аврору» Banki.ru 1880 11
- 08:57 «Ростелеком» подал ходатайство о покупке DataLine Коммерсант 1596
- 22:18 Moody's рассказало о влиянии санкций против PDVSA на предприятия «Роснефти» РИА Новости 2663
- 22:11 ФАС совместно с ЦБ сформулирует предложения по снижению комиссий за безналичный расчет ТАСС 1814
- 16:23 Силуанов рассказал об итогах амнистии капиталов в 2018 году РИА Новости 2152 5
- 13:10 Центробанк уточнил требования к инвестированию средств пенсионных накоплений НПФ Banki.ru 1211
- 12:55 Банк «Уралсиб» интегрирует небанковские сервисы для малого бизнеса в интернет-банк Банкир.Ру 1081
- 10:27 ЦБ создал основу для пропорционального регулирования профучастников рынка ценных бумаг Banki.ru 807
- 14:49 Райффайзенбанк внедряет мессенджер WhatsАpp Business для общения с клиентами Банкир.Ру 1486
- 14:30 Росстат: доля малого и среднего бизнеса в экономике составляет 21,9% РБК 1280 6
- 21:53 АФК «Система» продала акции МТС в рамках buy back еще на 1,74 млрд рублей Banki.ru 2132
- 18:26 Зампредом «ВЭБ.РФ» назначен бывший чиновник из правительства Москвы Вячеслав Шуленин Banki.ru 1635
- 18:06 Центробанк: у страховой компании «Акцепт» недостаточно активов для исполнения обязательств Banki.ru 1531
- 16:53 Российские ретейлеры снизили цены на флагманские смартфоны Apple Прайм 3079
- 14:48 Группа «РЕСО» подала ходатайство в ФАС о покупке СК «Медстрах» Banki.ru 1049
- 14:10 Банк «Открытие» запустил новый мобильный банк для бизнеса Банкир.Ру 1196
- 13:04 Объем денежных переводов «Золотая корона» в 2018 году составил 856 млрд рублей Banki.ru 1143
- 12:10 Московский Кредитный Банк запустил СМС-информирование юридических лиц Банкир.Ру 802