Совкомбанк делегировал искусственному интеллекту принятие решений по кредитованию МСБ

Совкомбанк запустил систему искусственного интеллекта «Амели», которая оценивает кредитоспособность малого и среднего бизнеса (МСБ) и корпоративных клиентов и ускоряет принятие решений, сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

Система «Амели» позволяет сократить время анализа заявки с нескольких часов до трех минут. Это обеспечивает обработку до 35 заявок в день, тогда как обычный подход ограничивает андеррайтеров четырьмя заявками в день.

Для анализа используются до 250 метрических данных, что значительно превосходит возможности традиционных методов. Обученная модель демонстрирует точность 99,5% по банковским гарантиям и 96% по кредитам.

С апреля по октябрь 2024 года «Амели» рекомендовала выдачу 126 кредитов на сумму более 533 млн рублей. Просрочка по этим кредитам отсутствует, а чистый процентный доход составил 30 млн рублей при ROE 85,4%.

«В условиях жесткой конкуренции в сегменте МСБ и корпоративных клиентов банки сталкиваются с необходимостью ускорять принятие решений и упрощать процедуры кредитования. Каждый день промедления означает потерю клиентов, которые получают решения у конкурентов быстрее. Традиционный подход больше не справляется с объемами и скоростью обработки данных, что делает цифровизацию обязательной. "Амели" предлагает решение этой проблемы. Система, основанная на машинном обучении, анализирует гигантские объемы данных, выявляет скрытые закономерности и предоставляет высокоточные прогнозы, недоступные традиционным методам», — прокомментировал управляющий директор Цифрового банка Совкомбанка Ярослав Черешнев.