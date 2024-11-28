ВТБ запустил пакетное предложение для онлайн-торговли. Об этом сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

Клиенты среднего и малого бизнеса могут подключить облачную кассу и интернет-эквайринг под ключ. Решение включает в себя все необходимое для онлайн-торговли на сайте, в приложениях, соцсетях или интернет-магазинах в соответствии с законодательством. С помощью интернет-эквайринга ВТБ предприниматели могут принимать безналичную оплату любым удобным способом — по карте, QR-коду СБП, а также по платежной ссылке, которую продавец направляет покупателю в мессенджере, на электронную почту или посредством СМС. Поступления от покупателей можно настроить как на расчетный счет в ВТБ, так и в других банках.

Функционал облачной кассы банк предоставляет совместно с Первым ОФД, что обеспечивает автоматическую фискализацию операций для работы по закону «О применении контрольно-кассовой техники» (54-ФЗ).

«Чтобы выйти на рынок онлайн-торговли и занять на нем свое место могли в том числе небольшие компании и начинающие предприниматели, мы разработали это пакетное предложение. Оно позволяет в пару кликов без какой-либо ИТ-подготовки подключить готовые платежные формы к любому интернет-магазину и сэкономить на комиссиях за эквайринг и тарифах на облачную кассу. Для дополнительного удобства и уверенности своих клиентов ВТБ обеспечивает им круглосуточную техническую поддержку», — отметила старший вице-президент ВТБ Юлия Копытова.