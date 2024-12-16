Ozon Банк запустил бесплатную онлайн-бухгалтерию для бизнеса

Ozon Банк запустил бесплатную онлайн-бухгалтерию для индивидуальных предпринимателей, работающих на УСН «Доходы».

Сервис помогает быстро рассчитать налоги и взносы, в том числе с продаж на маркетплейсах, сформировать отчетность для Федеральной налоговой службы, учитывать операции по счетам разных банков и другое. При возникновении дополнительных вопросов можно бесплатно проконсультироваться с профессиональным бухгалтером.

Чтобы воспользоваться онлайн-бухгалтерией, необходимо иметь расчетный счет в Ozon Банке и подключить сервис через личный кабинет в разделе «Бухгалтерия».

«Мы понимаем, что корректное ведение отчетности может занимать у предпринимателя много времени, и поэтому создали бесплатный сервис, который максимально упростит этот процесс и позволит сосредоточиться на развитии бизнеса. Сейчас онлайн-бухгалтерия доступна для ИП, работающих по УСН «Доходы» без сотрудников, но в будущем мы планируем расширить возможности и для других клиентов», — отметил руководитель B2B-платформы Ozon Банка Иван Мещеряков.