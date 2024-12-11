Кэшбэк до 15 000 бонусов в сервисе каско на Банки.ру

С 5 по 28 декабря на Банки.ру проходит новая акция. При оформлении каско пользователи получают кэшбэк до 15 000 бонусов.
Для того, чтобы воспользоваться предложением, нужно открыть калькулятор каско, выбрать подходящий вариант и приобрести полис. Кэшбэк появится в личном кабинете в течение семи дней после покупки. Его можно будет вывести на личную карту. Номинал одного бонуса равен 1 рублю.
Размер кэшбэка зависит от стоимости полиса:
- 3000 бонусов — при сумме от 25 000 до 49 999 рублей.
- 6000 бонусов — при сумме от 50 000 до 74 999 рублей.
- 8000 бонусов — при сумме от 75 000 до 99 999 рублей.
- 15 000 бонусов — при сумме от 100 000 рублей.
Подробные условия акции — на сайте. Правила акции доступны по ссылке.