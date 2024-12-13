Банки.ру и «Авито Работа»: сколько денег могут накопить россияне в 2025 году

Аналитики Банки.ру и «Авито Работы» проанализировали средние зарплатные предложения для новых сотрудников в разных регионах России и подсчитали, сколько денег жители страны могут накопить к концу следующего года, если начнут откладывать средства уже в январе. Лидерами рейтинга стали жители Ямало-Ненецкого автономного округа — в среднем работающие специалисты этого региона через год смогут располагать суммой в 244 181 рубль.
Чтобы определить, какой процент зарплаты готовы ежемесячно откладывать россияне, «Авито Работа» опросила более 7000 работающих респондентов со всей страны. По результатам исследования, в среднем большинство россиян (76%) выделяют на сбережения сумму, составляющую порядка 20% от общего ежемесячного дохода.
По итогам неполного года (с января по ноябрь 2024 года) средняя предлагаемая зарплата по стране составила 79 224 рубля. Выделяя сумму в размере 20% от средней зарплаты, россияне могут ежемесячно переводить на вклад порядка 15 845 рублей.
По данным финансового маркетплейса Банки.ру, средняя ставка по вкладам с возможностью ежемесячного пополнения на суммы до 20 000 рублей составила 12,44% — такие вклады дают возможность внесения средств без ограничений по сроку, но с ограничением по минимальной сумме пополнения*.
Таким образом, за год самую большую сумму смогут накопить жители Ямало-Ненецкого АО. При регулярных ежемесячных взносах в размере 20% от среднего зарплатного предложения в регионе у них соберется 244 181 рубль. Прибыль от вклада составит 15 977 рублей. На втором месте оказались жители Московской области. При условии ежемесячного пополнения вклада под 12,44% годовых они смогут накопить 237 669 рублей, что на 15 549 рублей выгоднее, чем при накоплениях без вклада.
Жители Якутии, откладывающие ту же долю дохода, смогут накопить к концу года 231 914 рублей (+15 170 рублей), а специалисты из Камчатского края — около 226 824 рублей (+14 844 рублей). Работающие жители Сахалинской области под конец 2025 года смогут накопить на вкладе 225 378 рублей (+14 742 рубля).
|Какую сумму за год могут накопить специалисты из самых высокооплачиваемых регионов России
Регион
Средняя предлагаемая зарплата, полный день, руб., январь — ноябрь 2024
Сумма, которую в среднем откладывают россияне каждый месяц, 20% от среднего зарплатного предложения, руб.
Сумма, которую жители региона могут накопить за год при открытии вклада с пополнением и внесении средств ежемесячно
Ямало-Ненецкий АО
95 085
19 017
244 181
Московская область
92 549
18 510
237 669
Республика Саха (Якутия)
90 308
18 062
231 914
Камчатский край
88 326
17 665
226 824
Сахалинская область
87 763
17 553
225 378
Республика Ингушетия
85 733
17 147
220 165
Ленинградская область
84 725
16 945
217 576
Республика Тыва
83 654
16 731
214 826
Ханты-Мансийский АО
80 496
16 099
206 716
Мурманская область
79 290
15 858
203 619
|Какую сумму могут накопить специалисты из самых высокооплачиваемых регионов России, по кварталам
Регион
Накопления к концу I квартала 2025 года, руб.
Накопления к концу II квартала 2025 года, руб.
Накопления к концу III квартала 2025 года, руб.
Накопления к концу IV квартала 2025 года, руб.
Ямало-Ненецкий АО
77 259
137 331
199 291
244 181
Московская область
75 198
133 668
193 975
237 669
Республика Саха (Якутия)
73 377
130 431
189 278
231 914
Камчатский край
71 767
127 569
185 124
226 824
Сахалинская область
71 309
126 756
183 944
225 378
Республика Ингушетия
69 660
123 824
179 690
220 165
Ленинградская область
68 841
122 368
177 577
217 576
Республика Тыва
67 971
120 821
175 332
214 826
Ханты-Мансийский АО
65 405
116 260
168 713
206 716
Мурманская область
64 425
114 518
166 186
203 619
Согласно опросу «Авито Работы», в котором приняли участие более 7000 работающих россиян, в среднем респондентам удается откладывать 20% от своего ежемесячного дохода. Основными мотивами для сбережений остаются путешествия (25%), покупка машины и недвижимости (по 13%), в равной степени инвестиции и приобретение крупной бытовой техники (12%).
* Средняя ставка рассчитана по предложениям банков, размещенным на Банки.ру. Учитывались годовые вклады, предусматривающие возможность пополнения в течение срока, на который оформлен вклад, с минимальной суммой для открытия вклада не выше 20 000 рублей, а также с возможностью пополнения на суммы, используемые в исследовании.