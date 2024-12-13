Банки.ру и «Авито Работа»: сколько денег могут накопить россияне в 2025 году

Аналитики Банки.ру и «Авито Работы» проанализировали средние зарплатные предложения для новых сотрудников в разных регионах России и подсчитали, сколько денег жители страны могут накопить к концу следующего года, если начнут откладывать средства уже в январе. Лидерами рейтинга стали жители Ямало-Ненецкого автономного округа — в среднем работающие специалисты этого региона через год смогут располагать суммой в 244 181 рубль.

Чтобы определить, какой процент зарплаты готовы ежемесячно откладывать россияне, «Авито Работа» опросила более 7000 работающих респондентов со всей страны. По результатам исследования, в среднем большинство россиян (76%) выделяют на сбережения сумму, составляющую порядка 20% от общего ежемесячного дохода.

По итогам неполного года (с января по ноябрь 2024 года) средняя предлагаемая зарплата по стране составила 79 224 рубля. Выделяя сумму в размере 20% от средней зарплаты, россияне могут ежемесячно переводить на вклад порядка 15 845 рублей.

По данным финансового маркетплейса Банки.ру, средняя ставка по вкладам с возможностью ежемесячного пополнения на суммы до 20 000 рублей составила 12,44% — такие вклады дают возможность внесения средств без ограничений по сроку, но с ограничением по минимальной сумме пополнения*.

Таким образом, за год самую большую сумму смогут накопить жители Ямало-Ненецкого АО. При регулярных ежемесячных взносах в размере 20% от среднего зарплатного предложения в регионе у них соберется 244 181 рубль. Прибыль от вклада составит 15 977 рублей. На втором месте оказались жители Московской области. При условии ежемесячного пополнения вклада под 12,44% годовых они смогут накопить 237 669 рублей, что на 15 549 рублей выгоднее, чем при накоплениях без вклада.

Жители Якутии, откладывающие ту же долю дохода, смогут накопить к концу года 231 914 рублей (+15 170 рублей), а специалисты из Камчатского края — около 226 824 рублей (+14 844 рублей). Работающие жители Сахалинской области под конец 2025 года смогут накопить на вкладе 225 378 рублей (+14 742 рубля).

Какую сумму за год могут накопить специалисты из самых высокооплачиваемых регионов России

Регион Средняя предлагаемая зарплата, полный день, руб., январь — ноябрь 2024 Сумма, которую в среднем откладывают россияне каждый месяц, 20% от среднего зарплатного предложения, руб. Сумма, которую жители региона могут накопить за год при открытии вклада с пополнением и внесении средств ежемесячно Ямало-Ненецкий АО 95 085 19 017 244 181 Московская область 92 549 18 510 237 669 Республика Саха (Якутия) 90 308 18 062 231 914 Камчатский край 88 326 17 665 226 824 Сахалинская область 87 763 17 553 225 378 Республика Ингушетия 85 733 17 147 220 165 Ленинградская область 84 725 16 945 217 576 Республика Тыва 83 654 16 731 214 826 Ханты-Мансийский АО 80 496 16 099 206 716 Мурманская область 79 290 15 858 203 619

Какую сумму могут накопить специалисты из самых высокооплачиваемых регионов России, по кварталам

Регион Накопления к концу I квартала 2025 года, руб. Накопления к концу II квартала 2025 года, руб. Накопления к концу III квартала 2025 года, руб. Накопления к концу IV квартала 2025 года, руб. Ямало-Ненецкий АО 77 259 137 331 199 291 244 181 Московская область 75 198 133 668 193 975 237 669 Республика Саха (Якутия) 73 377 130 431 189 278 231 914 Камчатский край 71 767 127 569 185 124 226 824 Сахалинская область 71 309 126 756 183 944 225 378 Республика Ингушетия 69 660 123 824 179 690 220 165 Ленинградская область 68 841 122 368 177 577 217 576 Республика Тыва 67 971 120 821 175 332 214 826 Ханты-Мансийский АО 65 405 116 260 168 713 206 716 Мурманская область 64 425 114 518 166 186 203 619

Согласно опросу «Авито Работы», в котором приняли участие более 7000 работающих россиян, в среднем респондентам удается откладывать 20% от своего ежемесячного дохода. Основными мотивами для сбережений остаются путешествия (25%), покупка машины и недвижимости (по 13%), в равной степени инвестиции и приобретение крупной бытовой техники (12%).

* Средняя ставка рассчитана по предложениям банков, размещенным на Банки.ру. Учитывались годовые вклады, предусматривающие возможность пополнения в течение срока, на который оформлен вклад, с минимальной суммой для открытия вклада не выше 20 000 рублей, а также с возможностью пополнения на суммы, используемые в исследовании.