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Банки.ру и «Авито Работа»: сколько денег могут накопить россияне в 2025 году

Дата публикации: 13.12.2024 12:22
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Время прочтения: 3 минуты
Источник
Banki.ru

Аналитики Банки.ру и «Авито Работы» проанализировали средние зарплатные предложения для новых сотрудников в разных регионах России и подсчитали, сколько денег жители страны могут накопить к концу следующего года, если начнут откладывать средства уже в январе. Лидерами рейтинга стали жители Ямало-Ненецкого автономного округа — в среднем работающие специалисты этого региона через год смогут располагать суммой в 244 181 рубль.

Чтобы определить, какой процент зарплаты готовы ежемесячно откладывать россияне, «Авито Работа» опросила более 7000 работающих респондентов со всей страны. По результатам исследования, в среднем большинство россиян (76%) выделяют на сбережения сумму, составляющую порядка 20% от общего ежемесячного дохода.

По итогам неполного года (с января по ноябрь 2024 года) средняя предлагаемая зарплата по стране составила 79 224 рубля. Выделяя сумму в размере 20% от средней зарплаты, россияне могут ежемесячно переводить на вклад порядка 15 845 рублей. 

По данным финансового маркетплейса Банки.ру, средняя ставка по вкладам с возможностью ежемесячного пополнения на суммы до 20 000 рублей составила 12,44% — такие вклады дают возможность внесения средств без ограничений по сроку, но с ограничением по минимальной сумме пополнения*.

Таким образом, за год самую большую сумму смогут накопить жители Ямало-Ненецкого АО. При регулярных ежемесячных взносах в размере 20% от среднего зарплатного предложения в регионе у них соберется 244 181 рубль. Прибыль от вклада составит 15 977 рублей. На втором месте оказались жители Московской области. При условии ежемесячного пополнения вклада под 12,44% годовых они смогут накопить 237 669 рублей, что на 15 549 рублей выгоднее, чем при накоплениях без вклада.

Жители Якутии, откладывающие ту же долю дохода, смогут накопить к концу года 231 914 рублей (+15 170 рублей), а специалисты из Камчатского края — около 226 824 рублей (+14 844 рублей). Работающие жители Сахалинской области под конец 2025 года смогут накопить на вкладе 225 378 рублей (+14 742 рубля). 

Какую сумму за год могут накопить специалисты из самых высокооплачиваемых регионов России 

Регион

Средняя предлагаемая зарплата, полный день, руб., январь ноябрь 2024

Сумма, которую в среднем откладывают россияне каждый месяц, 20% от среднего зарплатного предложения, руб.

Сумма, которую жители региона могут накопить за год при открытии вклада с пополнением и внесении средств ежемесячно

Ямало-Ненецкий АО

95 085

19 017

244 181

Московская область

92 549

18 510

237 669

Республика Саха (Якутия)

90 308

18 062

231 914

Камчатский край

88 326

17 665

226 824

Сахалинская область

87 763

17 553

225 378

Республика Ингушетия

85 733

17 147

220 165

Ленинградская область

84 725

16 945

217 576

Республика Тыва

83 654

16 731

214 826

Ханты-Мансийский АО

80 496

16 099

206 716

Мурманская область

79 290

15 858

203 619

Какую сумму могут накопить специалисты из самых высокооплачиваемых регионов России, по кварталам 

Регион

Накопления к концу I квартала 2025 года, руб.

Накопления к концу II квартала 2025 года, руб.

Накопления к концу III квартала 2025 года, руб.

Накопления к концу IV квартала 2025 года, руб.

Ямало-Ненецкий АО

77 259

137 331

199 291

244 181

Московская область

75 198

133 668

193 975

237 669

Республика Саха (Якутия)

73 377

130 431

189 278

231 914

Камчатский край

71 767

127 569

185 124

226 824

Сахалинская область

71 309

126 756

183 944

225 378

Республика Ингушетия

69 660

123 824

179 690

220 165

Ленинградская область

68 841

122 368

177 577

217 576

Республика Тыва

67 971

120 821

175 332

214 826

Ханты-Мансийский АО

65 405

116 260

168 713

206 716

Мурманская область

64 425

114 518

166 186

203 619

Согласно опросу «Авито Работы», в котором приняли участие более 7000 работающих россиян, в среднем респондентам удается откладывать 20% от своего ежемесячного дохода. Основными мотивами для сбережений остаются путешествия (25%), покупка машины и недвижимости (по 13%), в равной степени инвестиции и приобретение крупной бытовой техники (12%).

* Средняя ставка рассчитана по предложениям банков, размещенным на Банки.ру. Учитывались годовые вклады, предусматривающие возможность пополнения в течение срока, на который оформлен вклад, с минимальной суммой для открытия вклада не выше 20 000 рублей, а также с возможностью пополнения на суммы, используемые в исследовании.

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