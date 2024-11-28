До 2500 рублей на Ozon за автострахование на Банки.ру

За оформление полиса ОСАГО новые и постоянные пользователи могут получить сертификаты до 2500 рублей. Повышенный бонус можно получить только до конца года — до 31 декабря.

Для получения сертификата нужно оформить полис у компаний-партнеров через Калькулятор ОСАГО Банки.ру. В акции участвуют предложения от СПАО «Ингосстрах», ООО СК «Сбербанк Страхование» и ПАО СК «Росгосстрах». После оплаты в течение 30 дней в личном кабинете в разделе «Мои продукты» можно получить промокод. Далее он появится в разделе «Вознаграждения», применить его нужно в личном кабинете Ozon.

Сумма сертификата зависит от стоимости страховки и статуса пользователя — новый или повторный. Номинал сертификата можно узнать на странице акции. Для действующих пользователей действуют повышенные бонусы. При покупке в компаниях «Сбербанк Страхование», «Ингосстрах» или «Росгосстрах» номинал сертификата Ozon увеличится на 500 рублей для новых пользователей и на 1000 рублей при повторном оформлении ОСАГО на Банки.ру.

С правилами акции можно ознакомиться по ссылке.