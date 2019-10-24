Арбитражный суд Москвы продлил на шесть месяцев конкурсное производство в отношении банка «Югра», говорится в материалах суда.



Ходатайство о продлении процедуры банкротства в суд направило Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

Регулятор 28 июля 2017 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Югра». На момент отзыва лицензии банк входил в топ-30 кредитных учреждений России. Арбитражный суд Москвы 2 октября 2018 года по заявлению Банка России признал банк «Югра» банкротом.

АСВ 16 апреля распространило заявление о том, что «имеют место действия, направленные на введение в заблуждение кредиторов банка «Югра» и создающие предпосылки для возможных злоупотреблений в ходе банкротства этой кредитной организации».



В агентство «поступают многочисленные обращения кредиторов банка, в том числе из органов госвласти и Банка России, по вопросам, связанным с недействительностью доверенностей, имеющихся у отдельных представителей кредиторов, уполномочивающих представителей принимать участие в собрании кредиторов «Югры». «Заявители указывают на возможность фальсификации доверенностей, а также на выдачу кредиторами доверенностей под безосновательное обещание возврата денежных средств», — отметила корпорация.

С целью проверки законности указанных действий агентством направлено заявление в правоохранительные органы. На основании изложенного АСВ принято решение провести в возможно короткий срок дополнительную проверку подлинности и действительности доверенностей участников собрания кредиторов банка.

Следствие обвинило экс-владельца «Югры» Хотина в хищении 290 млрд рублей Совокупный ущерб по делам превысил 290 млрд рублей.

Басманный суд Москвы 19 апреля поместил бывшего владельца банка Алексея Хотина под домашний арест. В соответствии с постановлением суда ему запрещено покидать место домашнего ареста в ночное время, то есть в период с 22:00 до 6:00.



Бизнесмен подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере, совершенная организованной группой с использованием служебного положения).

По данным следствия, Хотин причастен к хищению денежных средств банка «Югра» в размере 7,5 млрд рублей, что подтверждается документами Банка России, Агентства по страхованию вкладов, а также иными доказательствами. Уголовное дело в отношении Хотина было возбуждено 18 апреля. Прокурор в судебном заседании поддержал ходатайство следствия, отметив, что вменяемое Хотину деяние нельзя отнести к предпринимательской деятельности. Сам подозреваемый заявил, что не понимает, для чего нужна такая экстренная мера, как домашний арест. «Я осознанно вел работу. После того как у банка была отозвана лицензия, никуда из Российской Федерации не уезжал и уезжать не собирался», — подчеркнул бизнесмен.