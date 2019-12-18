Вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Максим Данилов, который с марта 2017 года курирует в союзе вопросы страхования жизни и развития цифровой коммерции и электронных сервисов, покидает свой пост. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВСС, Российского союза автостраховщиков (РСА) и Национального союза страховщиков ответственности (НССО).



«За годы работы на посту вице-президента ВСС Максим Данилов внес значительный вклад в развитие страхования в целом и страхования жизни в частности, заслужил благодарность и уважение коллег по финансовому сообществу», — сказал президент ВСС Игорь Юргенс.

При непосредственном участии Данилова введена упрощенная идентификация при заключении договора страхования, страховщики допущены к информационному обмену с загсами, разработаны базовые и внутренние стандарты защиты прав потребителей финансовых услуг, внесен на рассмотрение Государственной думы закон об онлайн-агентах на рынке страхования. Долевое страхование жизни включено Банком России в план развития отрасли страхования на 2020 год.

Ранее, 26 ноября, оставил должность председателя комитета ВСС по развитию страхования жизни Максим Чернин, занимавший этот пост более десяти лет.

