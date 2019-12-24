России хватит накопленных резервов для того, чтобы исполнять бюджетные обязательства в течение трех лет в случае падения цен на нефть до 25—30 долларов за баррель, заявил журналистам первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Для нашего бюджета и для наших нефтяных компаний, конечно, цены на нефть около 60—65 долларов за баррель — естественно, позитивно», — сказал Силуанов. «Мы видим, что и бюджет тоже устойчиво исполняется, наполняются резервы. Поэтому, конечно, не хотелось бы каких-либо стрессовых ситуаций как в одну, так и в другую сторону», — отметил он.

Однако, по словам первого вице-премьера, существуют риски падения цен на нефть до 25—30 долларов за баррель. «Поскольку цены на нефть вряд ли будут сильно увеличиваться, то если не будут достигнуты ограничения со странами ОПЕК по добыче нефти, конечно, есть риски того, что цены могу сократиться до 25—30 долларов за баррель. Наша с вами бюджетная политика позволяет [обходить] эти риски до трех лет, выполняя все свои обязательства с накопленными резервами. Поэтому в этой части у нас не будет столь сильной волатильности курса, если такая ситуация случится, поскольку будут использованы дополнительные валютные интервенции из Фонда национального благосостояния. Это снизит давление на волатильность рубля», — пояснил Силуанов.

Согласно действующему бюджетному правилу, дополнительные доходы казны от продажи нефти сверх базовой цены (в 2019 году — около 41,6 доллара за баррель) направляются в Фонд национального благосостояния.

«Нам выгодна прогнозируемость, выгодно текущее состояние цен на энергоресурсы, но если эта ситуация будет меняться, у нас в запасе есть наш бронепоезд», — заключил Силуанов.