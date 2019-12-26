Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области продлил на шесть месяцев срок реализации имущества обвиняемого в мошенничестве совладельца и экс-президента Балтийского Банка Олега Шигаева, говорится в определении суда. Ходатайство было направлено в суд финансовым управляющим имуществом должника Юрием Федотовым. Он мотивировал необходимость продления процедуры реализации имущества тем, что к настоящему времени имеются нерассмотренные заявления о признании сделок должника недействительными.

Верховный суд РФ в июне 2018 года отклонил кассационную жалобу Шигаева на решение о введении в отношении него процедуры реструктуризации долгов по заявлению ООО «Центр технологий лизинга». Задолженность Шигаева перед компанией составила 400 млн рублей.

Суд подтвердил отказ в признании 6,26 млрд рублей долга экс-главы Балтийского Банка Согласно материалам дела, вердикт об отказе в признании требований БТД был вынесен в рамках повторного рассмотрения заявления.

Определением суда от 28 июня 2018 года Шигаев был признан банкротом.

По данным следствия, Шигаев потребовал от членов кредитного комитета банка одобрить кредит в пользу подконтрольных ему фирм. Затем в июне — августе 2014 года на счета указанных коммерческих структур было перечислено более 3,37 млрд рублей, которыми он распорядился по своему усмотрению, в том числе легализовал похищенные средства. Шигаеву заочно было предъявлено обвинение по статьям «Мошенничество» и «Отмывание денежных средств». Экс-глава банка переехал в Швейцарию осенью 2014 года перед началом санации кредитного учреждения.