Верховный суд отменил решения трех судов, которые не позволили налоговикам взыскать долги с детей банкрота, сделавшего тем дорогие подарки. По мнению ВС, такое дарение могло быть совершено лишь ради ухода от претензий кредиторов, пишет РБК .

Информагентство ссылается на опубликованный в базе судебных решений полный текст определения Верховного суда. Данные решения коллегия по экономическим спорам Верховного суда отменила 16 декабря, однако полный текст документа первоначально опубликован не был.

Поводом для спора стало банкротство исполнявшей госконтракты компании «Альянс», которая осталась должна кредиторам, в том числе ФНС, более 311 млн рублей. Пытаясь вернуть средства, налоговики решили привлечь к субсидиарной ответственности детей бывшего владельца «Альянса» Вадима Самыловских, которым тот делал дорогие подарки, в том числе недвижимость. Однако суды трех инстанций во взыскании долга с детей должника отказали.

По решению Верховного суда дело будет рассматриваться еще раз. Доводы нижестоящих судов о том, что дети Самыловских компанию-должника не контролировали, в ВС сочли недостаточными для отказа в привлечении их к уплате долгов.

Наследники и родственники бенефициаров компаний могут столкнуться с претензиями из-за их долгов Одна из задач, стоящих перед Верховным судом, — решить, можно ли привлекать к субсидиарной ответственности наследников человека, который привел компанию к банкротству, но скончался до того, как на него были переложены ее долги.

«Изложенное не исключает возможность использования родителями личности детей в качестве инструмента для сокрытия принадлежащего родителям имущества от обращения на него взыскания по требованиям кредиторов о возмещении вреда, причиненного родителями данным кредиторам», — говорится в определении ВС.

В Верховном суде сочли, что дарение, во-первых, могло быть мнимой сделкой, а во-вторых, могло быть направлено «на создание невозможности получения кредиторами полного исполнения за счет имущества контролирующих лиц, виновных в банкротстве должника».

«В этом случае возмещение причиненного кредиторам вреда ограничено по размеру стоимостью имущества, хотя и сменившего собственника, но, по сути, оставленного в семье», — отмечается в определении ВС.

В документе подчеркивается, что без устранения допущенных нижестоящими судами нарушений невозможно защитить законные права и интересы кредиторов.



Ранее в декабре коллегия по экономическим спорам Верховного суда приняла еще одно резонансное решение, отменив решение об отказе в привлечении к субсидиарной ответственности наследников должника. Нижестоящие суды считали, что требования о взыскании долга неразрывно связаны с личностью должника и не могут быть переведены на наследников, однако Верховный суд с ними не согласился, назвав такое решение несправедливым.