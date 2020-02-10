Мосгорсуд освободил из СИЗО и перевел под домашний арест бывшего президента и председателя правления банка «Глобэкс» Виталия Вавилина, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

«Суд постановил меру пресечения изменить на домашний арест, освободить Вавилина в зале суда», — огласил решение судья.

Вавилин обвиняется по части 4 статьи 160 (растрата), был арестован в ноябре 2018 года. Судья посчитал, что теперь ситуация изменилась и больше он не может оказать давление на свидетелей и помешать следствию.

«Глобэкс» с 2008 года находился в санации, в ноябре 2018-го был присоединен к Связь-Банку.