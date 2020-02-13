Центробанк планирует продлить для банков нулевую комиссию за осуществление денежных переводов между гражданами в Системе быстрых платежей (СБП). Об этом в своем выступлении на встрече руководителей банков с руководством регулятора в пансионате «Бор», организованной Ассоциацией банков России (АБР), заявила первый заместитель председателя ЦБ Ольга Скоробогатова.



«Мы долго прорабатывали этот вопрос и пришли к выводу, что с точки зрения P2P переводов мы сможем вернуться к теме установления нулевого тарифа для банков для переводов P2P в Системе быстрых платежей, — сказала она. — И во втором квартале мы планируем на уровне совета директоров такое решение закрепить. Мы планируем дать два года, чтобы и банкам, и клиентам было удобно и комфортно».

Скоробогатова указала, что банки не будут платить ЦБ комиссию за такие типы платежей и, соответственно, не станут «задирать» комиссии для клиентов.

«Что мы видим: некоторые банки, несмотря на комиссию 0%, умудряются поставить 1,5—1%, как по карточным трансакциям, — подчеркнула она. — Хотя себестоимость 0%. Конечно, вот эти кейсы для нас крайне странные, мы будем с ними разбираться и работать».