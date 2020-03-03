Госкопорация «ВЭБ.РФ» совместно с Минфином внедряет социальные облигации как новый инструмент для привлечения частных инвестиций в социальное предпринимательство. Об этом сообщил старший вице-президент «ВЭБ.РФ» Михаил Алашкевич во вторник в ходе заседания экспертного совета по развитию социального предпринимательства.



«Мы пытаемся внедрить сегодня на рынке такой инструмент — социальные облигации (Social Impact Bonds) или проекты социального воздействия. Суть этого инструмента очень проста: привлечение частных инвестиций на ранних стадиях для того, чтобы отработать новую технологию, методологию в социальной сфере», — сказал он.

Проекты социального воздействия, по его словам, помогут регионам перейти на новую схему оплаты социальных проектов. Их бюджет пойдет на покупку уже измеримых результатов или эффекта от социальных проектов.

Первый подобный проект был запущен в Якутии, где этот инструмент направлен на улучшение качества образования. Проект реализуется на деньги инвестора, полученные в качестве гранта в форме субсидии на 60 млн рублей. Через три года, если заявленный результат будет достигнут, правительство республики компенсирует эти средства.

Сейчас корпорация активно прорабатывает еще пять подобных проектов с другими регионами. Алашкевич добавил, что для реализации проектов социального воздействия инициатива должна идти от субъектов РФ.

Статус социального предпринимательства был официально закреплен в июле 2019 года, когда президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон. Документ ввел такие понятия, как «социальное предпринимательство» и «социальное предприятие», а также определил правовое регулирование отношений и меры поддержки в данной сфере.