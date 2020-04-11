Страны ОПЕК+ согласовали новую сделку по нефтедобыче, рассказал глава Минэнерго Александр Новак в эфире канала «Россия 24».

В сделке приняли участие 23 государства, из них десять — страны ОПЕК, еще десять не входят в это объединение. Три государства — участника ОПЕК (Иран, Ливия и Венесуэла) по-прежнему освобождены от сокращений добычи из-за политических проблем.

Соглашение будет действовать на протяжении двух лет — до 1 мая 2022 года. Первые два месяца снижение добычи составит 10 млн баррелей в сутки. Во втором полугодии — 8 млн, в 2021 году — 6 млн.

В Кремле считают сделку ОПЕК+ состоявшейся Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин доволен договоренностями по нефти.

По словам министра, ОПЕК+ будет следить за рынком и в случае необходимости принимать либо дополнительные меры, либо страны будут восстанавливать добычу более быстрыми способами, чтобы не допускать в том числе и переизбытка нефти на рынке.

Страны ОПЕК+ рассматривали различные варианты времени действия сделки и в итоге сочли два года наиболее эффективным сроком. По словам Новака, участники в дальнейшем смогут как продлить срок действия, так и досрочно завершить соглашение в зависимости от сроков восстановления рынка.

В ОПЕК+ рассчитывают, что страны, не входящие в альянс, смогут в общей сложности сократить добычу на 5 млн баррелей в сутки. Министр заверил, что российские компании готовы к снижению производства в рамках новой сделки.