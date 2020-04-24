Некоторые американские миллиардеры, в том числе Джефф Безос и Илон Маск, значительно увеличили свое состояние в последние месяцы, несмотря на распространение нового коронавируса, которое нанесло серьезный экономический ущерб. Об этом говорится в опубликованном в четверг докладе американской неправительственной организации Institute for Policy Studies (Институт политических исследований). В нем заостряется внимание на имущественном неравенстве в США.

Исследователи отметили, что «в период с 1 января 2020 года по 10 апреля 2020 года состояние 34 из 170 богатейших миллиардеров США увеличилось на десятки миллионов долларов». В докладе констатируется, что восемь из этих лиц стали богаче «более чем на 1 млрд долларов». В данный список вошли глава корпорации Amazon Джефф Безос, его бывшая супруга Маккензи Безос, создатель сервиса Zoom Эрик Юань и бывший руководитель Microsoft Стив Балмер. Кроме того, в перечень включен глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск, а также бизнесмены Джон Альберт Собрато, Джошуа Харрис и Рокко Коммиссо.

Представители организации подчеркнули, что за указанный период состояние Безоса увеличилось на 10 млрд долларов, а к 15 апреля — еще на 15 млрд. «Закрытие сотен тысяч предприятий малого бизнеса позволяет Amazon расширить долю рынка, укрепить позиции в цепочке поставок, а также дает больше власти над потребителями в сфере ценообразования», — отмечается в докладе.

Состояние Маска, согласно приведенным организацией оценкам, выросло на 5 млрд долларов. Одной из причин этого стал выпуск Tesla аппаратов искусственной вентиляции легких. Эрик Юань стал богаче на 2,58 млрд долларов. Как отмечается в докладе, «в первые несколько месяцев этого года Zoom пользовались больше людей, чем во всем 2019 году».

В докладе констатируется, что исследователи основывают свои оценки, в частности, на данных журнала Forbes.