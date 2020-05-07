Смягчение ограничений, введенных из-за коронавируса в России, начнется уже в июне, следует из доклада о денежно-кредитной политике , опубликованного на сайте Центробанка. Постепенно во II квартале большинство ограничений будет сниматься или существенно смягчаться, тогда в III—IV кварталах можно ожидать восстановления экономической активности в измерении квартал к кварталу, полагают в ЦБ.

«После глубокого падения ВВП во втором квартале Банк России ожидает восстановления экономической активности по мере ослабления ограничительных мер. Базовый прогноз исходит из того, что смягчение ограничений начнется уже в июне», — сказано в докладе.



Нормализация ситуации в экономике будет происходить постепенно. Если прямой негативный эффект ограничительных мер приходится в основном на этот квартал, то их вторичные эффекты еще будут проявляться в дальнейшем, полагают в ЦБ.

«По результатам наших опросов, более 80% предприятий в различных отраслях испытывают на себе влияние пандемии коронавируса и ограничительных мер. Их деловые настроения существенно снизились. Потребуется время, чтобы восстановить бизнес-процессы, логистические и производственные цепочки, компенсировать произошедшие потери в прибылях и доходах, нарастить резервы и сбережения, в той или иной мере использованные во втором квартале. Это наряду с неопределенностью развития внешних условий будет сдерживать производственную, инвестиционную, потребительскую активность», — говорится в документе.



Прогноз рассматривает ограничительные меры как временное снижение потенциала экономики, а также исходит из более низких, чем предполагалось ранее, темпов роста потенциала на горизонте прогноза. Это отражает результат адаптации как мировой, так и российской экономики к изменениям, а также действие ограничений на добычу нефти в соответствии с договоренностями ОПЕК+, достигнутыми в апреле.