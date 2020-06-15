Рубль в начале торговой сессии понедельника демонстрирует разнонаправленное движение по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск доллар дорожал на 22 копейки по сравнению с закрытием предыдущих торгов, а евро дешевел менее чем на копейку. На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 70,47 рубля (плюс 27 копеек). Курс евро на 10:10 мск равнялся 79,14 рубля (минус 7 копеек).

Как комментировал перед открытием торгов аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов, в понедельник утром пара доллар/рубль рискует вернуться к уровню 71 рубль, если давление на фондовые и нефтяной рынки сохранится. Если уровень не устоит, то по рублю начнется новая фаза ослабления, которая продлится в течение одиннадцати дней.

«На валютной секции Московской биржи в начале сессии ожидаем ослабления рубля по отношению к основным мировым валютам. Уход ближайшего фьючерса на нефть марки Brent ниже 38 долларов и снижение большинства валют развивающихся стран приведут к преобладанию продаж в рубле и попыткам пары доллар/рубль продолжить восходящую динамику, начатую в четверг, и закреплению в диапазоне 70—75 рублей», — пояснял главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.