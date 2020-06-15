Американская компания Facebook приступила в понедельник к запуску сервиса электронных платежей на платформе принадлежащего ей приложения для обмена сообщениями WhatsApp, передает ТАСС. По информации основателя и главы компании Марка Цукерберга, первыми оценить новые возможности приложения смогут пользователи из Бразилии.

«Сегодня мы начинаем запускать платежи для пользователей WhatsApp в Бразилии. Отправка и получение денег станут столь же простыми, как обмен фотографиями. Мы также позволим малому бизнесу осуществлять продажи прямо в WhatsApp», — написал он на своей странице в Facebook.



Как уточнил Цукерберг, реализация новой опции будет осуществляться на основе анонсированной в ноябре прошлого года системы онлайн-платежей Facebook Pay. По словам предпринимателя, с бразильской стороны партнерами его компании выступают крупнейший госбанк Banco do Brasil, а также коммерческий банк Nubank, потребительский кооператив Sicredi и национальный оператор платежных систем Cielo.