Правительство РФ поддержало скорейшее принятие законопроекта о цифровых финансовых активах — об этом просит бизнес. Об этом рассказал в беседе с ТАСС председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков по итогам совещания по вопросу рассмотрения предложений Госдумы и Совета Федерации в национальный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и структурные изменения в экономике, которое провел с депутатами и сенаторами первый зампред правительства РФ Андрей Белоусов.

По словам Аксакова, в ходе совещания были затронуты, в частности, вопросы развития цифровой экономики. «Что касается законопроектов о цифровых финансовых активах и цифровой валюте, я предложил развести эти два закона с точки зрения скорости принятия. Закон о цифровой валюте — он очень дискуссионный, там разные точки зрения, и очевидно, что законопроект требует серьезного обсуждения для того, чтобы его уже принимать потом в первом чтении. А закон о цифровых финансовых активах уже готов к принятию, там сближены позиции, и бизнес просит принять его поскорее, поэтому такое предложение поступило, его правительство поддержало», — рассказал депутат.

«Дальше я озвучил тему с биометрическими данными, которые можно было бы использовать для получения финансовых услуг удаленно. Эта тема получила поддержку, надеюсь, что спорные вопросы мы в ближайшее время отрегулируем с помощью правительства в том числе. Мы вчера внесли законопроект о конвертируемом займе, который позволяет инвестировать и в венчурные проекты, и в стартапы, и я эту тему озвучил, попросил поддержки правительства. Андрей Рэмович [Белоусов], подводя итог дискуссии, говорил о необходимости поддержки венчурных проектов, не знаю, имел ли в виду этот закон или другие, но, по крайней мере, понимание того, что венчур требует особых условий финансирования, есть. Надеюсь, что в рамках этого понимания наш законопроект получит соответствующую поддержку», — указал Аксаков.

Госдума приняла в первом чтении разработанный депутатами законопроект «О цифровых финансовых активах» 22 мая 2018 года. Законопроект вводил определение цифровых финансовых активов, к которым относятся криптовалюта и токен, а также законодательно закреплял новый вид договора, заключаемого в электронной форме, — смарт-контракт, исполнение обязательств по которому осуществляется с использованием цифровых финансовых технологий.

В редакции законопроекта, рекомендованной комитетом по финрынку ко второму чтению 18 марта 2019 года, были исключены понятия токена, криптовалют, смарт-контракта. Пока законопроект не был вынесен комитетом на процедуру второго чтения и находится в стадии доработки.