Ушедший на прошлой неделе в отставку глава компании — оператора электронных платежей Wirecard Маркус Браун задержан в Германии. Об этом, как передает ТАСС, сообщила во вторник прокуратура Мюнхена.

«Господин Браун вчера вечером явился в прокуратуру», — говорится в пресс-релизе. В течение дня будет принято решение о помещении экс-главы компании под арест на время следствия.

Скандал вокруг Wirecard разгорелся в середине июня. По итогам аудита выяснилось, что на счетах отсутствуют 1,9 млрд евро, которые до этого указывались в финансовых отчетах в качестве актива. После этого стало известно, что Браун уходит в отставку. Компания отсутствие средств до сих пор официально не объясняла.

Прокуратура полагает, что этой суммы изначально не существовало и что ее указывали в отчетности, чтобы ввести в заблуждение вкладчиков. Обвиняется Браун в попытке «представить инвесторам и клиентам свою компанию более прочной с точки зрения финансов».



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