Банк России повысил на 25 июня официальный курс евро на 7,58 копейки, до 77,759 рубля, говорится на сайте регулятора.

Официальный курс доллара остался без изменений по сравнению с предыдущим показателем, на уровне 68,8376 рубля.

Курс евро подскочил до недельного максимума, отмечает аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов. Это произошло после выхода позитивных экономических данных, а также разъяснений торгового советника Белого дома Питера Наварро относительно торговой сделки США с Китаем, поясняет эксперт. Наварро заявил, что она все еще в силе. Позднее выступил советник президента США Ларри Кудлоу. Он заявил, что соглашение с Китаем остается неизменным.

Американский президент Дональд Трамп успокаивал инвесторов через Twitter. Он написал в своем аккаунте, что торговая сделка «вполне цельна», и надеется на продолжение выполнения условий соглашения.

«В среду, 24 июня, на торгах в Азии нефть сорта Brent находится на уровне 42,37 доллара за баррель. Общий фон для рубля остается позитивным. Рубль продолжает получать поддержку от слабости доллара и роста цен на нефть. Для продавцов целевая зона находится между уровней 68,2—68,3», — отмечает аналитик.