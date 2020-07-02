Ежедневно в мире во время пандемии и перехода сотрудников на удаленный режим работы на компьютеры совершается около 100 тыс. хакерских атак методом подбора пароля. Об этом сообщили в пресс-службе антивирусной компании ESET.

«Компания ESET сообщает о росте атак с использованием метода подбора пароля (brute-force) до 100 тыс. в день во время перехода компаний на режим хоум-офиса. До изменений, вызванных пандемией, большинство организаций функционировали под контролем IT-отдела. Теперь многие из них предоставляют сотрудникам удаленный доступ к корпоративной сети и конфиденциальным данным с домашних устройств, в результате в безопасности компаний открывается брешь», — говорится в сообщении.

По данным телеметрии ESET, большинство заблокированных IP-адресов в январе — мае 2020 года были обнаружены в США, Китае, России, Германии и Франции. Россия заняла первое место по количеству уникальных атак, обнаруженных ESET, далее в рейтинге — Германия, Япония, Бразилия и Венгрия.

Исследование: объем DDoS-атак вырос в пять раз в период самоизоляции Наибольший объем атак пришелся на сектор онлайн-торговли.

В компании отмечают, что злоумышленники часто пытаются проникнуть в плохо защищенную сеть, получить права администратора, отключить или удалить решения безопасности и запустить вредоносное программное обеспечение для шифрования значимых корпоративных данных.