В период действия режима самоизоляции (март — май 2020 года) экспертами «Ростелекома» было зафиксировано в пять раз больше DDoS-атак, чем годом ранее. Об этом говорится в сообщении компании. Целью таких атак является создание условий в вычислительной системе, при которых пользователи не смогут получить доступ к сайту из-за его перегрузки. Для проведения DDoS-атак используются незащищенные серверы с доступом в Интернет, эксплуатация которых доступна фактически любому заинтересованному лицу.

По сравнению с январем 2020 года в марте количество атак увеличилось на 56%, а в апреле, на который пришелся пик хакерской активности, — уже на 88%. В период пандемии количество сложных атак не сократилось, но их доля в целом упала на фоне резкого роста простых. Это может означать, что в отчетный период за DDoS в большинстве случаев стояли скорее хакеры-любители, чем профессионалы.

Наибольший объем атак пришелся на сектор онлайн-торговли (31%), вторым по популярности стал госсектор (21% атак). Далее следуют финансовая сфера (17%), телеком (15%), образование (9%) и игровой сегмент (7%).

Число атак на сервисы онлайн-ретейла и банков выросло Атаковать приложения злоумышленникам интереснее, поскольку, в отличие от сайтов, они всегда содержат какие-то пользовательские данные.

Можно предположить, что за DDoS-атаками на образовательный сектор стояли школьники, которые хотели сорвать учебный процесс, отмечают эксперты «Ростелекома». В случае с госсектором пик атак пришелся на период, когда заработали платформы для мониторинга передвижения граждан, оказания услуг по выплате пособий и т. п.