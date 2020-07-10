Секретная служба США объявила о создании подразделения по борьбе с кибермошенничеством, передает РИА Новости.

«С учетом растущего сплетения кибер- и традиционных финансовых преступлений Секретная служба США официально объединяет группу по борьбе с электронными преступлениями и группу по борьбе с финансовыми преступлениями в единую объединенную сеть, которая будет называться группой по борьбе с киберпреступлениями», — сказано в пресс-релизе.

По данным службы, работа по этой модели с марта этого года уже позволила улучшить обмен информацией и качество расследований.

«Благодаря этому Секретная служба успешно сорвала сотни онлайн-мошенничеств, связанных с COVID-19, расследовала ряд киберпреступлений, пресекла незаконные продажи онлайн украденных наборов для тестирования на COVID-19, предотвратила мошенничество на десятки миллионов долларов», — говорится в документе.



Новая сеть включает 42 точки в США, а также две за рубежом: в Лондоне и Риме. Планируется увеличить число ее офисов в США и мире до 160, сказано в пресс-релизе.