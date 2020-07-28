Зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Наталья Костенко («Единая Россия») предложила премьер-министру РФ Михаилу Мишустину освободить от уплаты налогов и сборов пенсионеров-предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в сферах, не включенных в список пострадавших от коронавируса (текст обращения есть в распоряжении РИА Новости).

«Ко мне как депутату поступают обращения пенсионеров-предпринимателей не пострадавших отраслей бизнеса по вопросу невозможности оплаты ими налогов и сборов по причине отсутствия доходов от предпринимательской деятельности в условиях пандемии», — говорится в обращении Костенко.

Так, поясняет депутат, одна из заявительниц продавала одежду, но с 29 марта, после объявления в Краснодарском крае режима повышенной готовности, была вынуждена приостановить торговлю.

«Таким образом, доходы от предпринимательской деятельности она не получает, а единственным доходом на сегодня является пенсия в размере 7 700 рублей. Кроме того, по словам заявителя, сейчас, поскольку осуществляемый ею вид предпринимательской деятельности не относится к пострадавшей отрасли, она лишена возможности получить субсидию на оплату своего труда от предпринимательской деятельности», — говорится в письме.

Кроме того, предприниматель должна уплатить в Пенсионный фонд обязательные сборы в размере 10,3 тыс. рублей.

«На основании вышеизложенного прошу вас рассмотреть возможность освобождения пенсионеров-предпринимателей, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сферах, не включенных в список пострадавших в условиях новой коронавирусной инфекции, от обязанности по уплате налогов и сборов», — предложила депутат.