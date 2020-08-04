Неизвестные напали во вторник в Берлине на филиал одного из банков, были слышны выстрелы. Об этом сообщила газета Bild. Как уточняет ТАСС, изначально сообщалось о нападении на инкассаторскую машину, припаркованную у здания финансового учреждения.

Инцидент произошел в районе Вильмерсдорф около 9:30 по местному времени (10:30 мск). Нападавшие попытались на автомобиле въехать в банк. Один из охранников получил огнестрельное ранение и был госпитализирован. По предварительной информации, нападавших было трое. Они подожгли машину, на которой совершили набег, и скрылись с места происшествия. Полиция Берлина в Twitter подтвердила нападение.

Что стало добычей злоумышленников, пока не сообщается. Полиция отрабатывает все версии случившегося.



В середине июня в этом же районе неизвестные напали на инкассаторский автомобиль и похитили 500 тыс. евро.

