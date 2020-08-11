Российские фондовые индексы во вторник начали торги положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:00 мск прибавил 0,42% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 973,3 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 0,52% и равнялся 1 274,57 пункта.

Утром во вторник на рынках сохраняется позитивный настрой, отмечает аналитик Промсвязьбанка Евгений Локтюхов. Азиатские индексы преимущественно подрастают, «плюсуют» фьючерсы на американские и европейские индексы, оптимистично смотрится рынок нефти, уточняет эксперт. Он ожидает, что во вторник мировые рынки смогут развить тенденцию к росту.

«Вчера индекс Мосбиржи оставался под умеренным давлением, потеряв 0,4% на фоне невнятной динамики цен на сырье и волны фиксации прибыли в акциях финансового и потребительского секторов. Сегодня, учитывая улучшение внешнего фона, мы ждем оживления спроса на российские «голубые фишки» и возврата индекса Мосбиржи в верхнюю часть диапазона 2 950—3 000 пунктов», — комментирует аналитик.