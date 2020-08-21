Чистый приток прямых иностранных инвестиций в Россию в 2019 году составил более 30 млрд долларов США против 8,8 млрд за предыдущий год, в результате ПИИ вернулись к уровню, который зафиксирован в 2015—2017 годах. Об этом говорится в докладе «Основные тенденции интеграционного развития России в 2019 году», подготовленном Центром интеграционных исследований Евразийского банка развития.

Авторы констатируют, что в 2019 году Россия столкнулась с рядом проблем, связанных с турбулентностью на мировых рынках и снижением цен на сырьевые товары, которые по-прежнему составляют основу экспортного потенциала государства. Это отразилось на всех аспектах функционирования экономики России, включая интеграционное развитие.

Так, в результате сокращения объемов экспортных поставок в номинальном выражении индикатор открытости экономики России, который рассчитывается как отношение внешнеторгового оборота к ВВП и является самым низким среди стран Евразийского экономического союза, снизился, составив по итогам года 39,5% против 41,9% в 2018 году.

Торговый баланс страны оставался положительным как с государствами ЕАЭС, так и с прочими странами. Тем не менее в результате уменьшения экспорта и увеличения импорта он сократился более чем на 15% до 178,4 млрд долларов по итогам года (10,6% ВВП в 2019 году по сравнению с 12,8% ВВП в 2018-м).

По отношению к странам Евразийского экономического союза Россия выступает нетто-экспортером. Рост импорта из государств ЕАЭС при практическом отсутствии увеличения объемов экспорта стал причиной снижения профицита торгового баланса на 1 млрд долларов. Этому в значительной мере способствовали укрепление реального обменного курса рубля, а также сохранявшиеся на протяжении года торговые недоговоренности между Россией и Белоруссией.

По итогам года РФ снизила свою значимость в качестве поставщика товаров на общий рынок ЕАЭС в пользу других стран, сократив удельный вес экспортных поставок, и, напротив, стала более важным рынком сбыта для партнеров по ЕАЭС.

По-прежнему основная доля внутрирегиональной торговли России приходится на Белоруссию: это примерно 60% товарооборота со странами ЕАЭС. Значимость Казахстана для России в рамках взаимной торговли в 2019 году увеличилась благодаря росту объемов как экспортных, так и импортных потоков. Это произошло, несмотря на существенное (около 40%) снижение экспорта нефти и нефтепродуктов из-за введения Казахстаном временного запрета на ввоз нефтепродуктов из России железнодорожным транспортом вследствие насыщения внутреннего рынка продукцией собственного производства.

По-прежнему основной валютой, используемой во внешнеторговой деятельности России, остается доллар США. Ценообразование и оплата ключевых экспортных товарных позиций, таких как нефть и газ, происходят преимущественно в долларах, что существенно осложняет использование других денежных единиц и ставит естественное ограничение на применение национальных валют стран ЕАЭС.



Сокращение доли расчетов в долларах США рассматривается российским руководством как продолжение естественного процесса становления рубля в качестве устойчивой валюты, не подверженной турбулентности внешнего рынка, напоминают в ЕАБР. При этом, с учетом сохраняющегося санкционного режима, четко прослеживается потребность отказа именно от доллара в пользу других валют (в том числе евро) как меры повышения экономической и финансовой безопасности страны и ответа на санкции, подчеркивают аналитики фининститута.

