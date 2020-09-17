Биржа для торговли криптовалютой kraken создаст первый в США криптобанк, о чем сообщила в своем официальном блоге. Компания получила банковскую лицензию в штате Baйoминг, что позволит ей запустить cпeциaлизиpoвaннoe дeпoзитнoe учpeждeниe Kraken Financial. Его клиенты смогут использовать цифровые активы для оплаты счетов, получать в них зарплату, а также формировать из них инвестиционные портфели.



В компании отметили, что изначально криптобанк будет доступен только для граждан США, но позже планируется экспансия в другие страны. Целью создания новой структуры является построение «моста» между традиционным экономическим сектором и сферой цифровых денег. Глава Kraken Financial Дэвид Kиницки подчеркнул, что продуманность в вопросах регулирования рынка новых технологий в штате Baйoминг ускоряет процесс развития и внедрения инноваций.

Kraken Financial не будет единственным криптобанком в своем роде. В 2019 году начал работу криптобанк SEBA, получивший банковскую лицензию от швейцарской Службы по надзору за финансовыми рынками (FINMA). В 2018 году ведомство также выдало разрешение на запуск криптобанка компании Sygnum.