Торгово-промышленная палата РФ предлагает сохранить возможность рассмотрения в комиссиях по трудовым спорам вопросов о выплате заработной платы. Об этом сообщил в среду ТАСС вице-президент палаты Вадим Чубаров.

Таким образом он прокомментировал проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 382 и 391 Трудового кодекса РФ», которым предусматривается исключение индивидуальных трудовых споров о выплате заработной платы, других выплат в рамках трудовых отношений из компетенции комиссий по трудовым спорам. Основанием для его подготовки стали случаи поступления в службу судебных приставов удостоверений комиссий, имеющих признаки подделки. Наибольшие риски связаны с документами о взыскании крупных денежных средств в размере 500 тыс. рублей и более.

«Сообщается, что за первое полугодие 2020 года службой судебных приставов направлены материалы в правоохранительные органы по 42 таким удостоверениям. Вместе с тем эти случаи составили всего 0,05% от общего числа удостоверений (81,7 тысячи), по которым за шесть месяцев 2020 года было возбуждено исполнительное производство. Такая доля потенциальных нарушений представляется недостаточной для обоснования изменения компетенции комиссий», — отмечает Чубаров. По его словам, следует также учитывать возможный рост нагрузки на судей.

Чубаров указал, что рассмотрение индивидуальных трудовых споров комиссиями позволяет быстро запросить у работодателя необходимые документы, занимает меньше времени (до десяти дней) и «является более простым способом разрешения спора, чем рассмотрение его судом в рамках искового производства».

«Существующая ускоренная процедура приказного производства позволяет взыскать только начисленную, но не выплаченную заработную плату, когда нет спора о праве и у работника есть документы, подтверждающие задолженность», — уточнил он.

Вице-президент ТПП добавил, что появившаяся в конце 2019 года возможность взыскания судебным приставом начисленной, но не выплаченной работнику заработной платы на основании решения государственного инспектора труда о принудительном исполнении «потребует еще больше времени, чем получение судебного приказа».



Проект закона, разработанный Минюстом РФ, по мнению вице-президента ТПП, «необоснованно снижает возможности работника и работодателя по разрешению спора с участием социальных партнеров, без привлечения надзорного органа или суда». Для профилактики нарушений достаточно ограничить максимальный размер денежных требований по индивидуальным трудовым спорам, которые может рассматривать комиссия, уточнил он.