Эксперты компании «АльфаСтрахование» проанализировали статистику по угонам автомобилей на территории России за 2020 год и выяснили, в каких регионах автовладельцы чаще всего обращались в компанию для возмещения по каско в связи с похищением авто.

Больше всего угонов (0,16% от общего числа застрахованных авто) за 2020 год произошло, как и в прошлом году, в Санкт-Петербурге. За ним идут Калуга (0,11%), Новосибирск и Воронеж (по 0,08%). В Москве автомобили угоняли почти втрое реже в процентном отношении, чем в Санкт-Петербурге (0,06%), такой же показатель у Саратова и Чебоксар. Ситуация с угонами чуть лучше в Калининграде и Пензе (по 0,05%), а замыкает первую десятку городов по частоте угонов от общего числа застрахованных автомобилей Тула (0,04%).



В 2019 году Москва была в тройке лидеров по угонам, а в 2020 году переместилась на шестую строчку, что в том числе связано с действовавшими ограничениями во время самоизоляции, рассуждают аналитики. Из первой десятки выбыл и Ставрополь, хотя в предыдущем году он был на втором месте. Это связано с усилением контроля на улицах городов во время пандемии. Также в 2020-м в рейтинг не вошел Владивосток, где традиционно велико число угонов из-за того, что это приграничный город, через который преступники перегоняют похищенные автомобили в страны Азии. Однако в 2020 году из-за закрытия границ угонщики потеряли интерес к этому региону, заключают в «АльфаСтраховании».

«Традиционно в крупных городах угоны происходят чаще, поэтому в первую десятку попали четыре города-миллионника: Санкт-Петербург, Москва, Новосибирск и Воронеж. Петербург — лидер уже не первый год, однако в прошлом году, в условиях пандемии, частота угонов снизилась. Также часто жертвами угонов становятся автовладельцы из соседних со столицей регионов, поэтому мы видим в рейтинге Калугу и Тулу. В Калининграде активно угоняют автомобили из-за возможности быстро перегнать похищенное авто в Европу, однако в прошлом году сделать это было не так просто, поскольку границы долгое время оставались закрытыми», — комментирует директор департамента андеррайтинга автострахования компании «АльфаСтрахование» Илья Григорьев.

