Предприниматель Илон Маск заявил, что считает безрассудством инвестиции возглавляемой им компании Tesla в криптовалюту биткоин. Об этом он написал в четверг на своей странице в Twitter .

«Оговорюсь, что я не инвестор, я инженер. У меня даже нет каких-либо публично торгуемых акций, кроме Tesla. Однако когда у бумажной валюты отрицательная реальная доходность, только дурак не будет искать что-то еще. Биткоин — почти такая же чушь, как бумажные деньги. Ключевое слово — «почти», — заявил Маск.

«Действия Tesla не отражают напрямую мое мнение. Иметь немного биткоинов, что является просто менее глупой формой ликвидности, чем наличные, достаточно безрассудно для компании из S&P 500», — указал предприниматель.

8 февраля компания Tesla объявила о том, что инвестировала 1,5 млрд долларов в криптовалюту биткоин. Компания также сообщила, что в ближайшем будущем планирует принимать биткоины в качестве платы за свои продукты. На фоне этого события стоимость валюты значительно возросла. Согласно данным торговой площадки на 14:31 мск, сейчас она составляет 52,786 тыс. долларов.