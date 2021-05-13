Покупателей могут обязать решать конфликты с онлайн-магазинами только на платформе госуслуг, такое предложение Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) направила председателю профильного комитета ГД по экономполитике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергею Жигареву, пишут «Известия» . Ранее правительство внесло в Госдуму поправки в законы «О защите прав потребителей» и «Об альтернативной процедуре урегулирования споров…». В нем сказано, что стороны могут разрешать споры на платформе госуслуг в случае, если в договоре, который они заключили, предусмотрена такая возможность. Законопроект предписывает, что покупатель использует этот инструмент по своему желанию, а продавец обязан рассмотреть жалобу на «Госуслугах».

АКИТ предложила скорректировать документ, обязав покупателей решать конфликты в досудебном порядке только с помощью онлайн-сервиса госуслуг. Это требование станет возможным, если онлайн-магазин в договоре оферты указал именно такой способ решения споров. Обязательство по досудебным решениям споров должно быть у обеих сторон, и это следует закрепить законодательно, подчеркнул президент АКИТ Артем Соколов. Также стоит прописать алгоритм такой работы в подзаконном акте, уверен он. Решение конфликтов на платформе госуслуг позволит идентифицировать граждан и сделать весь процесс решения конфликта максимально прозрачным, считает Соколов. Это позволяет более эффективно вести борьбу с мошенниками, уверены в АКИТ. Также компании смогут снизить расходы на судебные издержки.

В аппарате Жигарева пояснили, что пока по этому законопроекту формируется экспертная база. Специалисты комитета только 19 мая рассмотрят документ и до этого момента его не комментируют. В пресс-службе правительства сказали, что в перспективе Кабмин организует работу по подготовке поправок к этому законопроекту в установленном порядке.

На сайте госуслуг может появиться сервис для решения споров по онлайн-покупкам Такой механизм поможет создать благоприятные условия для эффективной защиты прав потребителей и укрепит доверие к сфере онлайн-торговли.

Председатель Союза потребителей Петр Шелищ поддерживает самое широкое распространение практик досудебного урегулирования потребительских споров. Если для разрешения конфликтов будут использовать платформу госуслуг, то потребитель должен явным образом выразить свое согласие на такой сценарий — иметь регистрацию на онлайн-сервисе, а также усиленную электронную подпись, указал он. Для получения усиленной электронной подписи нужно потратить порядка 1 тыс. рублей в год, а также найти время и приложить определенные усилия, поэтому не все потребители согласятся с таким способом решения споров, указал эксперт. На «Госуслугах» можно было бы регулировать все потребительские споры независимо от способа заключения договора, считает Шелищ.

По словам юриста Александра Тонконога, покупатели вправе решать все споры любым удобным для них способом: в судебном или внесудебном порядке. Гражданский кодекс предписывает свободу действий граждан. Поэтому в договоре между потребителями и продавцами можно прописать лишь возможность решать конфликты через «Госуслуги», но не обязывать покупателей. Желания ассоциации натолкнутся на существенные препятствия, уверен эксперт.