Арбитражный суд Москвы прекратил производство по заявлению инспекции ФНС по Москве № 24 о признании банкротом ООО «Коммерческий банк «ФинТех», говорится в определении суда.

Представитель должника в ходе рассмотрения дела пояснила, что существующая задолженность перед заявителем погашена, представив копии платежных поручений о перечислении денежных средств.

Столичный арбитраж 18 марта удовлетворил заявление Центрального банка РФ о принудительной ликвидации банка «ФинТех».

Регулятор 11 декабря 2020 года отозвал у этой кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций. Как заметил ЦБ, банк «ФинТех» нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение 2020 года к нему неоднократно применялись меры. В частности, дважды вводились ограничения на осуществление отдельных банковских операций.

Кроме того, банк допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Банк «ФинТех» специализировался на проведении непрозрачных операций, направленных на обслуживание организаторов нелегальных азартных игр в сети Интернет, заметил ЦБ РФ. При этом кредитная организация неоднократно нарушала вводившиеся регулятором ограничения на осуществление отдельных видов операций.